Планерка Главы: устойчивость экономики, помощь Донбассу, восстановление лесов

Социально-экономическое развитие Чувашии в январе — октябре текущего года характеризовалось опережающим ростом ряда основных показателей в сравнении

с общероссийскими. В частности, в сельском хозяйстве, строительстве жилья, общестроительных работах, отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов в своем докладе на вчерашнем еженедельном правительственном совещании у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

В оставшееся до конца года время необходимо максимально реализовать все запланированные мероприятия по социально-экономическому развитию республики. При этом не забывать о подготовке составляющих на следующий бюджетный цикл.

Прирост производства в АПК составил более 24%, по вводу жилья — на 21%, строительным работам — на 24%. Весьма существенно — в полтора раза — увеличились инвестиции в основной капитал. Инфляция к декабрю предыдущего года составила 10,3% — на 0,2% ниже, чем в среднем по стране. В то же время темп роста средней зарплаты сохраняется на хорошем уровне.

К сожалению, наблюдается небольшое снижение промышленного производства — его индекс в январе — октябре составил 98,6% к тому же периоду 2021-го. Но это выше, чем за девять месяцев, на 0,7%. Сохраняется прирост в таких отраслях, как выпуск электрооборудования — на 11%, металлургия — на 36%.

Цифра В 1,5 раза выросли объемы инвестиций в основной капитал Чувашии в январе — октябре 2022 года к тому же прошлогоднему периоду

Министр назвал целый ряд крупных инвестиционных проектов, реализуемых в таких отраслях, как химическая, машиностроение, электротехническая. Этому способствует комплекс региональных мер по поддержке инвестиционной деятельности. Из 29 поданных заявок на получение льготного кредита от системообразующих предприятий 12 уже одобрены. Успешно в этом направлении действует республиканский Фонд развития промышленности.

Среди муниципалитетов лидерами по темпам отгрузки промышленной продукции являются Канаш и Чебоксары. В АПК 14 муниципалитетов добились индексов физических объемов продукции выше среднего по республике. Наиболее заметен рост в Порецком, Шумерлинском, Урмарском районах.

Консолидированный бюджет республики за десять месяцев года исполнен по доходам в сумме 75,7 млрд рублей, по расходам — 67,9 млрд рублей.

Республиканский — по доходам 67 млрд рублей, по расходам — 59,4 млрд рублей, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Хорошая динамика складывается по доходной части — в консолидированном поступления выросли на 14,6%, в том числе собственные — на 21,4%. В республиканском бюджете общий рост на 10,6%, собственных — на 22,2%. По собственным поступлениям регион находится в лидирующей тройке в ПФО. В расходной части отмечается существенный рост финансирования региональных проектов в рамках нацпроектов.

Госдолг республики вырос на 2,6 млрд рублей — до 9,6 млрд рублей. Это связано с получением бюджетных кредитов. Министр нацелил на полное освоение средств из федерального бюджета и эффективную работу по реализации следующего трехлетнего бюджета. Глава республики поддержал рекомендации министра, заострив внимание на успешном завершении реализации планов нынешнего года.

ПОРУЧЕНИЕ.

Профильным министерствам сопровождать деятельность конкретных предприятий, участвующих в оказании помощи Донбассу в отраслях промышленности и строительства.

Более полугода правительство Чувашии ведет работу по оказанию помощи в восстановлении промышленности и инфраструктуры Донбасса, сказал далее Олег Николаев. Прежде всего по компетенциям, находящимся в республике на высоком уровне. И здесь уже найдены неплохие формы взаимодействия.

Подробную информацию об итогах последней поездки чувашской делегации в ДНР и Запорожскую область представил министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев. Было подписано пять соглашений, в том числе с Макеевским машзаводом, с общественной организацией «Русский центр», кластером комплексного освещения помещений. Еще один документ подписан с Минпромэнерго военно-гражданской администрации Запорожской области. Определены площадки для локализации предприятий Чувашии по производству дверей и окон.

Глава республики акцентировал внимание на необходимости кураторства со стороны министерства над предприятиями республики, работающими над конкретными проектами сотрудничества с предприятиями Донбасса.

ПОРУЧЕНИЕ.

Вовлекать максимальное число жителей в благородное дело восстановления и сохранения леса.

О ходе проведения в республике Всероссийской акции «Сохраним лес» рассказала и. о. министра природных ресурсов и экологии Елена Хомченко. Акция проходит в рамках нацпроекта «Экология». В течение трех лет ее участниками высажено более 150 млн деревьев, в том числе в Чувашии — 300 тыс. В 2022 году поставлена задача высадить 70 млн деревьев по стране, 100 тыс. из них — в нашей республике. Цель акции — привлечь внимание населения к бережному отношению к лесным ресурсам, чтобы внести вклад в сохранение природного баланса.

Общее количество участников акции в Чувашии составило более 4 тыс. человек. Глава республики призвал множить ряды защитников леса.