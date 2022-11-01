Самострой проверят на законность

Глава Чебоксар провел выездное совещание

На прошлой неделе Евгений Кадышев вместе с членами постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству выехал на объекты, вопросы по которым поступили в рамках приемов граждан.

В первую очередь глава города прибыл в гаражный кооператив на улице Хевешской. По словам заявителя, на территории кооператива возведены незаконные постройки, препятствующие свободному передвижению автотранспорта. При этом вокруг самостроев на участке гаражного комплекса копится всякий мусор и хлам.

В ходе встречи глава города поручил городскому земельному управлению проверить законность возведения построек. «В случае, если здания построены самовольно на участках, находящихся в муниципальной собственности, будем выходить в суд с иском об их сносе», — подчеркнул Евгений Кадышев.

После этого глава Чебоксар встретился с жильцами многоквартирного дома по улице Афанасьева. Здесь обращение граждан касалось уточнения границ земельного участка. Как выяснилось в ходе общения с жителями, дом расположен на двух земельных участках, поэтому у жильцов нет возможности без согласия второй стороны закрыть ворота для прекращения сквозного проезда через территорию дома и установить шлагбаум. В результате обсуждения было решено для устранения всех возникших неудобств объединить два участка в один. При этом глава города отметил, что жителям будет оказано содействие в оформлении всех необходимых документов.

В этот же день Евгений Николаевич осмотрел и пешеходный переход на пересечении улиц Ахазова и Эльгера. Здесь горожане жаловались на резкий спуск с тротуара. В октябре этого года постоянная комиссия ЧГСД по городскому хозяйству уже выезжала по этому адресу. И тогда было решено установить на спуске перила. Сегодня вопрос решен, и глава города в этом убедился. Теперь спуск с лестницы стал комфортным и безопасным.