В центре Чебоксар появится зарядная станция для электромобилей

Столичный комитет по управлению имуществом провел открытый аукцион на право размещения нестационарного объекта для зарядки электрического мобильного транспорта. По его результатам договор будет заключен с Чувашской энергосбытовой компанией. По условиям соглашения, заключенного на десять лет, в ближайшие

несколько месяцев по адресу: Президентский бульвар, 4 (территория муниципальной платной парковки, зона № 208) будет размещена электрическая зарядная станция. Важно, что после открытия объекта муниципальная платная парковка по этому адресу перестанет функционировать, сообщили в администрации Чебоксар.