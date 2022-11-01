В центре Чебоксар появится зарядная станция для электромобилей

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Столичный комитет по управлению имуществом провел открытый аукцион на право размещения нестационарного объекта для зарядки электрического мобильного транспорта. По его результатам договор будет заключен с Чувашской энергосбытовой компанией. По условиям соглашения, заключенного на десять лет, в ближайшие
несколько месяцев по адресу: Президентский бульвар, 4 (территория муниципальной платной парковки, зона № 208) будет размещена электрическая зарядная станция. Важно, что после открытия объекта муниципальная платная парковка по этому адресу перестанет функционировать, сообщили в администрации Чебоксар.

Опубликовано: 22 ноября 2022 г.


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