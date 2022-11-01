В бюджет республики поступило 40 миллиардов налогов

Вчера свой профессиональной праздник отметили работники налоговых органов Чувашии. Свои поздравления им адресовал Глава республики Олег Николаев. «Органы налоговой службы, — отметил он, — занимают одно из ведущих мест в развитии государства. ФНС России и ее подразделения в регионах участвуют в формировании бюджетов всех уровней, создают основу для дальнейшего развития и выполнения социальных обязательств перед гражданами. По словам Олега Николаева, несмотря на все кризисные явления, в Чувашии стабильно обеспечивается поступление налоговых доходов в бюджет. Так на 1 ноября в консолидированный бюджет Чувашии поступило 39,5 млрд рублей налоговых доходов, на 19,7% больше аналогичного периода прошлого года. А по росту собираемости ряда налогов наша республика традиционно вошла в тройку лидеров в ПФО. О работе УФНС по Чувашии читайте сегодня в спецпроекте «СЧ» «Налоговые вести».