Елкам быть! Чебоксарцы проголосовали за узкий тротуар

На портале «Открытый город» завершилось голосование по ширине тротуара вдоль Чебоксарского института МГЭУ на улице Гражданской. Напомним, при реконструкции улицы на этом участке по проекту должен быть проложен тротуар шириной не менее двух метров. Но вдоль ограждения института растут больше двадцати елей. Если их вырубить, тротуар будет двухметровый, а если оставить, то минимально допустимой нормативами ширины. В связи с высокой общественной значимостью вопрос было решено вынести на суд горожан.

И вот стали известны результаты голосования — свыше 70% проголосовавших, или 1126 горожан, решили, что деревья надо сохранить.