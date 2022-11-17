Полицейские больше часа убеждали женщину не переводить деньги мошенникам

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий
Сначала потерпевшая говорила, чтобы полиция не вмешивалась и своими деньгами она распоряжается, как хочет, а теперь просит найти мошенников. Фото Елены Михайловой

Но она все равно сделала по-своему…

Жительница Мариинско-Посадского района действовала быстро и решительно, ведь по телефону ей сообщили, что иначе мошенники спишут с ее счета все сбережения. Выполняя указания неизвестных, женщина быстро отправила на продиктованный номер 150 тысяч рублей и оформила кредит в одном из банков в Чебоксарах, твердо намереваясь сорвать «заговор» банка и полиции против своей персоны.
Настоящие банковские работники заметили нервозность клиентки, которой без конца кто-то названивал и инструктировал, и вызвали полицию. Но напрасно стражи порядка больше часа взывали к разуму потерпевшей. Та ничего не хотела слушать и буквально убегала от сотрудников, чтобы не мешали перевести очередной «транш». «Это же мои деньги, чего вы беспокоитесь?» — бросила она на ходу полицейскому, убеждавшему ее опомниться, и не прервала разговор с преступниками, которые велели не обращать внимания на… «переодетых полицейских».
И как должен был реагировать тот самый сотрудник ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары, увидев через день в сводке происшествий знакомое имя?! Грубоватая гражданка, которая, несмотря на все усилия правоохранителей, «подарила» обманщикам еще сто с лишним тысяч, в итоге все-таки «прозрела» и пришла в полицию. Оказалось, потеря 275 тысяч — это уже не ее личное дело…

Никакого гипноза, обычное для такого рода мошенников психологическое давление и обработка…

С подобной «зомбированностью» люди в погонах сталкиваются, увы, нередко. Жительница Мариинского Посада пенсионного возраста решила заработать на ценных бумагах, вложив 9 тысяч рублей, и тоже с большим недоверием взирала на заместителя начальника ОМВД России по Мариинско-Посадскому району Елену Иванову. Подполковник юстиции, начальник следственного отделения потратила около часа времени, объясняя возрастному «брокеру», что ее элементарно «разводят», тем более, что звонившие предлагали жертве не мелочиться и вкладываться по-крупному. Не получив очередных переводов, потому что женщина обратилась в правоохранительные органы, мошенники стали забрасывать ее сообщениями о якобы одобренных займах, угрожая «повесить» десятки кредитов. И даже после этого пенсионерка продолжала размышлять над предложением «крупных биржевых игроков», в чем чистосердечно призналась начальнику следствия, выходя из кабинета. Одна надежда на супруга потерпевшей, который сможет отговорить свою «половину» от грандиозных бизнес-проектов, иначе скромный семейный бюджет пенсионеров рискует уйти в большой минус…
Кто-то, прочитав подобные истории, снова скажет о гипнотических способностях мошенников. Но вы же наверняка тоже сталкивались с телефонными звонками мнимых банкиров и полицейских, пробегали глазами по объявлениям о баснословных заработках и выгодных вложениях в ценные бумаги, и ничего у этих финансовых диверсантов не вышло. Поэтому всех, кто по праву носит звание «человека разумного», просим не оставаться в стороне в случае проявления другого поведения ближних и делиться своим опытом в социальных сетях, используя хэштег #Наснеобманешь!

Опубликовано: 17 ноября 2022 г.


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Один Ответ

  1. Тут должен работать психиаитр. Чем должны ей теперь «переодетые полицейские»? Это посковидный маразм…неверить эпидемиологам, которые погибли на посту борьбы за жизни людей спораженными легкими.

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