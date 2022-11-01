Аграрии Чувашии отметили профессиональный праздник

В «Агробратство» вступили дошколята

Сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялась особая «премьера». Громкие аплодисменты и похвалы звучали в честь работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики в фойе театра «блистала» выставка сельскохозяйственной продукции в стиле ВДНХ. А на сцене вспоминали людей, стоявших у истоков развития аграрной отрасли в Чувашии, и говорили о тех, кто и сегодня продолжает это нелегкое дело.

Говоря об успехах в области сельского хозяйства, Глава республики подчеркнул, что достигнуты они в непростом текущем году, который словно проверяет нас на прочность. «Мы доказали, прежде всего себе, что все возможно. Возможно превзойти рекорды времен Советского Союза. Возможно преодолеть трудности и сложности, которые казались непреодолимыми. Возможно уверенно двигаться вперед», — сказал Олег Николаев.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что Чувашия всегда являлась аграрной республикой: «Сельское хозяйство не просто сектор экономики, а целый мир, с особым укладом и мировоззрением. Села и деревни занимают большую часть территории республики, и от них во многом зависит развитие всего региона».

Конечно, работников агропромышленного комплекса поздравляли и благодарили не только на словах. Победителям экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами, муниципальными округами республики были вручены награды.

Но самым трогательным моментом праздничного торжества стало вручение Олегом Николаевым и Сергеем Артамоновым сертификата на приобретение Агро-лаборатории воспитанникам детского сада №6 города Цивильска. Кстати сказать, будущие аграрии являются лауреатами фестиваля детского творчества «Лучшие на селе!».

Подробнее о том, как прошло празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности читайте в следующем номере «СЧ».

Фоторепортаж Олега Мальцева: