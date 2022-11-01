Чебоксарские троллейбусы снова меняют маршрут

С завтрашнего дня в Чебоксарах некоторые троллейбусы пойдут по новым схемам. Корректировка коснется пяти маршрутов: № 5, 6, 8, 9 и 11. Как сообщают в городской администрации, на маршруте № 6 теперь можно добраться с улицы Гагарина и проспекта Мира на улицу Ленинского комсомола. «Пятерка» поедет в противоположном троллейбусу № 6 направлении: с улицы Гагарина, проспекта Мира, Эгерского бульвара станет удобнее добираться на проспект Тракторостроителей. У маршрута № 8 появятся две конечные станции — Железнодорожный вокзал и Альгешево (остановка «Улица Р. Люксембург»), благодаря корректировке пассажиры смогут без пересадок добраться с улиц Айзмана и Ф. Орлова на проспект Тракторостроителей. На «девятке» пассажиры теперь смогут без пересадок добраться с проспекта Тракторостроителей на Эгерский бульвар и улицу Ашмарина. Наконец, снова будет ходить до Железнодорожного вокзала маршрут № 11 благодаря корректировке 5-го и 6-го маршрутов. По мнению городских властей, такие изменения позволят чебоксарцам делать меньше пересадок. На маршруты планируют добавить еще шесть машин.