Роль «простого курьера» не освобождает от «статьи» за мошенничество…

Твое дело маленькое?

«Раз звонят, вот так-то, мол, случилась автоавария, виновата ваша сноха…», — рассказал свою историю 89-летний житель Чебоксар. Такая новость кого хочешь может из колеи выбить, что уж говорить о человеке преклонного возраста. От волнения пенсионер с супругой даже не подумали, что сын с женой несколько минут назад ушли от них… пешком. И автомобиля в семье сына нет, а сноха и вовсе не умеет водить. Получив от пожилой четы почти 900 тысяч рублей, чтобы в отношении невестки не возбуждали уголовное дело, мошенники снова попросили деньги — якобы на лечение. «Мама, простите! Что будем делать?!!» — рыдала в трубку псевдосноха, срочно «нуждающаяся» после того же ДТП в какой-то дорогостоящей операции, и старики снова поверили — отдали подъехавшему молодому человеку еще 400 тысяч…

Этому способу обмана уже лет тридцать, правда в последнее время мошенники несколько усовершенствовали хорошо известную схему, включив в нее так называемых аварийных «комиссаров». Задача последних вовремя подъехать к морально подготовленной «звонарями» жертве, забрать сверток с деньгами и перевести их на указанные счета, за исключением 13 процентов от суммы — своего курьерского заработка…

«Агенты 006»

Свое «второе дыхание» старая схема получила благодаря мессенджерам, через которые и нанимают этих самых курьеров. «Высокий заработок, не наркотики» — объявление, рассчитанное на тех, кто не заморачивается лишними вопросами. Ведь, выполняя очередной заказ, эти денежные «переводчики» прекрасно видели, в каком состоянии выходят к ним пожилые люди, как они волнуются и переживают. Не могли не понимать, с каким трудом накоплена сумма, которую они сейчас забирают.

В курьерскую неосведомленность невозможно поверить еще и потому, что работодатели инструктировали их, как шпионов на спецзадании. Расписано было все в деталях: как одеваться, чтобы не привлекать излишнего внимания, как не пропустить слежку по пути следования на адрес и отхода после выполнения «заказа», советы по использованию «маскировочных средств» в виде надвинутой на глаза бейсболки или капюшона, солнечных очков летом. Настойчиво рекомендовалось также переодеваться, курсируя по «точкам», менять автомашины и телефонные номера.

Судя по этим инструкциям, главные «разводилы» прекрасно понимали, кто слабое звено в преступной цепочке. Не «звонари» же, чья задача по телефону добиться от жертвы готовности помочь своим якобы попавшим в ДТП родственникам и действовать без промедления и раздумий. Не менеджеры, набирающие и инструктирующие курьеров по интернет-каналам, и уж тем более не основные организаторы преступного бизнеса, получающие львиную долю прибыли от такого рода обмана… Самым уязвимым звеном здесь были те самые «шестерки», непосредственно контактировавшие с потерпевшими и больше всех рискующие оказаться в руках правоохранителей…

Заработать можно… срок

Все эти шпионские игры с маскировкой и переодеваниями не сбили со следа оперативников Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и УМВД России по г. Чебоксары. Полицейские установили маршрут движения каждого из курьеров, кто только с мая по июль совершил в Чебоксарах 17 фактов мошенничества, украв у пенсионеров почти 7 миллионов рублей. Знали обо всех уловках с переодеваниями и запрыгиваниями в такси чуть ли не на ходу. О случавшихся проколах.

Одна из потерпевших уже шла с деньгами навстречу курьеру, когда ей — очень вовремя — позвонила та самая племянница, которая якобы попала в аварию. К огромному разочарованию мошенников, девушка велела бабушке немедленно возвращаться домой. Вынужденный перерыв до следующего заказа мошенник решил провести с пользой, позанимавшись спортом на площадке возле дома, где жертва сорвалась с крючка в последний момент…

Больше всех из этой «летней» троицы повезло 25-летнему жителю Чебоксарского района, который оказался причастен только к одному факту мошенничества на 160 тысяч рублей. Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил его к условному наказанию. Другим курьерам на такую гуманность рассчитывать вряд ли стоит, хотя в отделении каждый из них сразу раскаивался и обещал возместить ущерб пострадавшим, и понимал, что сделать это будет не так-то просто. Ведь основную часть похищенных средств мошенники сразу же пересылали тем, кто гарантировал им «безопасный и легкий» заработок.

КСТАТИ

По данным отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии, за 10 месяцев 2022 года было задержано 25 так называемых курьеров. Среди тех, кто нашел себе по интернету такую «удачную» подработку, жители не только нашей республики, но и Москвы, Кирова, Казани, Йошкар-Олы и даже один иностранный гражданин из Казахстана. Перед судом недавно предстали и «гастролеры» из Татарстана, похитившие у пятерых пенсионеров из Чувашии более 1 миллиона рублей. Молодые люди отправятся в колонию на срок от 3 лет 9 месяцев до 4 лет.