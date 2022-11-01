У Поречья будет собственная энциклопедия

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Готовится к выходу в свет энциклопедия Порецкого района. Это первое подобное издание, вмещающее в себя сведения об уникальном крае Чувашии с насыщенной и интересной историей.
Поречье — родина многих известных личностей, внесших большой вклад в историю СССР и новой России. Среди них крупные ученые, военачальники, литераторы, общественные деятели. В энциклопедии можно будет узнать о славном пути выдающихся поречан, их заслугах. Полно, интересно в издании также отражены природные достопримечательности края, исторические места, шедевры архитектуры.
Автор-составитель энциклопедии — известный краевед, член Союза писателей России Николай Лоскутов, уроженец деревни Любимовка. На его счету уже не одна книга об истории Поречья. Перу Лоскутова принадлежат повествования о ряде населенных пунктов района, а также о Порецкой средней школе, выпустившей в свет немало известных людей. В активе писателя и такие книги, как «Литература Поречья», «Природа и недра Поречья», «Физическая культура и спорт в Поречье».
Очередное издание, в которое он вложил большой труд, наверняка заинтересует как выходцев из района, так и ныне проживающих там.

Опубликовано: 8 ноября 2022 г.


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