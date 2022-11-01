Красноармейский район в лидерах внедрения комплекса ГТО

Минспорта Чувашии опубликовал рейтинг качества внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди районов и городских округов республики по итогам третьего квартала 2022 года.

Рейтинг был составлен на основе девяти ключевых показателей. Учитывалось количество зарегистрировавшихся любителей здорового образа жизни на портале gto.ru. Также в расчет брали людей, сдавших нормативы на знаки отличия в процентном соотношении от численности населения, количество публикаций в СМИ в ходе внедрения ГТО в муниципалитетах и другие.

По сумме всех показателей за три месяца (июль — август — сентябрь) первое место в рейтинге качества внедрения комплекса ГТО занял Красноармейский район. На второй позиции расположился Яльчикский район, а замыкает тройку лидеров Комсомольский район, сообщили в региональном Минспорте.

В свою очередь, министр спорта Чувашии Василий Петров подчеркнул, что тестирование любителей здорового образа жизни на нормативы ГТО включено в региональный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Также Василий Владимирович уточнил, что в настоящее время на территории республики работают 26 муниципальных центров сдачи комплекса ГТО во всех городах и районах. «За III квартал 2022 года участие в сдаче нормативов ГТО приняли 18794 жителя Чувашии, из них сдали на знаки отличия: на золотой знак — 3657 человек, на серебряный — 299, на бронзовый — 298 человек», — добавил Василий Петров.