Глава Чебоксар Евгений Кадышев провел прием граждан

Все обращения на контроле

Благоустройство старых городских улиц, новые темы социальной рекламы, график движения автобусов и троллейбусов — эти и многие другие вопросы были подняты в ходе приема граждан, который провел глава города Чебоксары Евгений Кадышев. Диалог с горожанами проходил в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Чувашии.

Транспортная тема, как всегда, оказалась одной из самых популярных. Так, с просьбой продлить время работы автобусов и троллейбусов до 23 часов к главе Чебоксар обратилась жительница Чапаевского поселка. А жительница микрорайона Новый город пришла с предложением по изменению маршрутной сети движения городского пассажирского транспорта между микрорайонами. Вместе со специалистами отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар детально рассмотрим предложения и постараемся решить проблемы жителей, заверил Евгений Кадышев.

Еще одна горожанка, Вера Федорова озвучила предложение по озеленению Московского района Чебоксар, а именно улиц — Пирогова и Крылова. Ответ в долгий ящик откладывать не стали. Евгений Кадышев поручил заместителю директора по экологии МКУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрию Гордееву вместе с Верой Аркадьевной выехать на место — с тем, чтобы детально изучить предложения и по возможности включить их в план работ по озеленению города на следующий год.

Содействия и помощи в размещении социальной рекламы на остановочных павильонах и рекламных щитах попросил в ходе приема Константин Насакин, председатель общественной организации, оказывающей помощь детям с расстройствами аутистического спектра. И тут все было решено оперативно: глава Чебоксар дал соответствующее поручение и взял вопрос под личный контроль. Так что, надо полагать, скоро на городских улицах должны появиться новые социальные баннеры.

«В ходе приема рассмотрел также и другие просьбы жителей города Чебоксары, их личные пожелания. Все обращения принял в работу, — написал Евгений Кадышев в своем телеграм-канале. — Приложу все усилия, чтобы вопросы и просьбы горожан нашли положительные решения».

КСТАТИ

Обратиться с вопросами и предложениями жители города могут и в Чебоксарское городское Собрание депутатов. Как это сделать? Есть несколько вариантов:

1. Написать письмо в Чебоксарское городское Собрание депутатов и отправить его по адресу (428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.36).

2. Привезти письмо лично и сдать в общественную приемную администрации города Чебоксары (при себе желательно иметь копию письма).

3. Отправить письмо по электронной почте (chgsd@cap.ru).

4. Записаться на личный прием в общественной приемной администрации города Чебоксары, изложив суть вопроса письменно, предъявив паспорт.

Прием обращений производится ежедневно с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) в общественной приемной администрации города. Получить консультацию и справки можно по телефону 23-51-63.