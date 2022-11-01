4 ноября в центре Чебоксар будет ограничено движение для проведения Крестного хода

Будет, в частности ограничено движение автомобилей по ул. К. Иванова, по дамбе Чебоксарского залива, ул. Ярославская, ул. К. Воробьевых, ул. Карла Маркса.

Как сообщают в администрации Чебоксар , коснутся ограничения и общественного транспорта. Так ,автобусы маршрута № 7 (7Э) поедут по улицам Энгельса и Ярославской, а автобусы маршрутов №№ 15, 41, 44, 45, 54 — по бульвару Электроаппаратчиков, Президентскому бульвару и далее по существующей схеме. Движение автобусов по маршрутам №№ 26, 37, 42, 52 будет организовано по улицам Сергия Радонежского, Константина Иванова, Водопроводной и далее по существующей схеме. Троллейбусы маршрута № 1 , идущие из новоюжного района, будут следовать до железнодорожного вокзала и обратно. А при движении в сторону центра троллейбусы этого маршрута, а также маршрутов №№ 1, 3, 4, 18 поедут по Президентскому бульвару и улице Федора Гладкова до остановки «Медицинский центр» (конечная троллейбусного маршрута №21) и далее в обратном направлении. Движение троллейбусов по маршрутам №№ 3, 18 при следовании в северо-западный район будет организовано до остановки «Мега Молл» и далее в обратном направлении.