4 ноября в центре Чебоксар будет ограничено движение для проведения Крестного хода

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Будет, в частности ограничено движение автомобилей по ул. К. Иванова, по дамбе Чебоксарского залива, ул. Ярославская, ул. К. Воробьевых, ул. Карла Маркса.
Как сообщают в администрации Чебоксар , коснутся ограничения и общественного транспорта. Так ,автобусы маршрута № 7 (7Э) поедут по улицам Энгельса и Ярославской, а автобусы маршрутов №№ 15, 41, 44, 45, 54 — по бульвару Электроаппаратчиков, Президентскому бульвару и далее по существующей схеме. Движение автобусов по маршрутам №№ 26, 37, 42, 52 будет организовано по улицам Сергия Радонежского, Константина Иванова, Водопроводной и далее по существующей схеме. Троллейбусы маршрута № 1 , идущие из новоюжного района, будут следовать до железнодорожного вокзала и обратно. А при движении в сторону центра троллейбусы этого маршрута, а также маршрутов №№ 1, 3, 4, 18 поедут по Президентскому бульвару и улице Федора Гладкова до остановки «Медицинский центр» (конечная троллейбусного маршрута №21) и далее в обратном направлении. Движение троллейбусов по маршрутам №№ 3, 18 при следовании в северо-западный район будет организовано до остановки «Мега Молл» и далее в обратном направлении.

Опубликовано: 3 ноября 2022 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.