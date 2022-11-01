Журналисты России поставили на своего Соловьева

И удивились, что в зоне проведения СВО боевой листок и газета — основные средства массовой информации

Для многих эта новость стала неожиданной, потому что последние несколько лет во всех медийных источниках печатные издания называли музейными экспонатами. Дотации на их распространение урезались, расходы на полиграфию росли, читателей действительно становилось меньше, а пользователей смартфонов с их соцсетями якобы все больше и больше.

Поэтому на всех уровнях власти в основном юные пиарщики чуть ли не молились на стратегию развития цифровых возможностей медиа, задвигая в угол традиционные СМИ. Более того, во многих регионах, коллеги подтвердили, сложилась одна и та же картина — информационные соцсети и мессенджеры госпаблика развиваются за счет той же «печатки». Например, так же нужны тексты и фотографии, но, к сожалению, новые медиатехнологи требуют от редакций активности в телеграм-каналах, порой даже не интересуясь, что «просмотры» среди настоящих подписчиков газеты намного больше, чем у сетей.

И тут военкоры, посетившие тринадцатый съезд Союза журналистов России напомнили делегатам со всей страны, что на войне вообще-то электричества в привычном для нас смысле нет. Разумеется, для нужд проведения СВО оно в наличии, но всегда в ограниченном объеме. И уж точно оно не используется для зарядки ноутов и смартфонов, которые вообще при себе опасно держать, так как на них может навестись какая-нибудь вражеская ракета. Понятно, что телевизор и радио тоже отпадают — фронт любит тишину. Вот здесь-то и появляется единственно правильное решение о распространении газет и боевых листков, распечатанных порой в недалеком тылу на обычном принтере.

СПРАВКА 325 делегатов представляли 59 тысяч средств массовой информации страны, в редакциях которых работают около полумиллиона журналистов, из них в союз входят 77 тысяч творческих работников. За пять лет, прошедших со времени прошлого съезда, в ряды СЖ РФ вступили 6846 человек. После принятия новых региональных отделений их у Союза журналистов России стало 89.

Вообще на съезде Союза журналистов России много говорили о работе прессы в период проведения специальной военной операции. Зал почтил погибших на Донбассе и Херсонщине военкоров минутой молчания. Затем со слезами на глазах многие аплодисментами поддержали председателей Союзов журналистов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, давно, по их словам, мечтавших вот так вот приехать в Москву и объявить, что их коллеги становятся частью большой творческой общественной организации страны.

Чувашскую делегацию на съезде возглавил председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров. Завкафедрой журналистики Чувашского госуниверситета Анатолий Данилов, заместитель директора ГТРК «Чувашия» Елена Егорова и автор этих строк единогласно поддержали на должность председателя СЖР кандидатуру Владимира Соловьева.

Впрочем, противников его переизбрания на следующие пять лет в зале не было — журналист он известный, в профессии с 1990-х, прошел с камерой и микрофоном почти все «горячие точки» мира: от Югославии до Чечни. Это его репортажи мы с замиранием сердца смотрели из Нью-Йорка в 2001 году и переживали за детей Беслана в 2004-м.

На съезде также был сформирован состав Федеративного совета Союза журналистов России. По итогам голосования от Чувашской Республики в федсовет вошел Валерий Комиссаров.