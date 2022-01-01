Василий Абрамов: Я по жизни строитель!

Мудрость веков гласит: настоящий мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом, родить сына. Для полной характеристики настоящего человека, нам кажется, не хватает одного штриха: он — настоящий человек — должен определить свой путь и твердо по нему идти. Как раз таким человеком является Василий Николаевич Абрамов — дважды заслуженный труженик: заслуженный рационализатор Чувашской Республики, заслуженный строитель Чувашской Республики. Неведомо, сколько домов и дорог построил он, уроженец села Климово Ибресинского района, в своей жизни, его сад — образец для гостей, соседей. Вырастил Василий Николаевич и двух настоящих защитников Отечества.

Этого скромного и вечно занятого человека знают не только в строительной организации «Дорисс», где он проработал более 45 лет, но и во многих строительных компаниях Чувашии. А свою трудовую деятельность, будучи целеустремленным и энергичным сельским пареньком, он начал в далеком 1960 году на Алтае. Юношеский максимализм и романтика привели его, сына героя Брусиловского прорыва (важное событие первой мировой войны) Николая Абрамовича Абрамова, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку «Большой капрон». Трудовая биография у 18-летнего парня началась в строительном управлении № 4 треста «Стройгаз» в Барнауле.

Романтика это или что-то другое, но неведомые силы всегда притягивали молодого парня к стройке.

— Я по жизни строитель. Скорее всего это началось сразу же после Великой Отечественной. Помню такой случай: в 1946 году с войны вернулся мой брат Серафим. Тогда я пас цыплят в огороде. Подошел ко мне солдат в гимнастерке и с вещмешком. Поднял и говорит: будешь моим помощником-строителем. Впереди много работы. У победившей великой страны действительно было много работы: вылечить страшные раны войны — выстроить разрушенные города и селения, и в родном колхозе ох как не хватало мужских рук. С полей сражений не вернулись 226 климовчан, — вспоминает Василий Николаевич.

Но и экономику СССР надо было поднимать: строить новые фабрики, заводы, гидростанции. Как раз на этой волне приехал чувашский парень Василий в Алтайский край. Работал в строительных организациях г. Барнаула: БСУ-4, БСУ-1 треста «Стройгаз», БМУ треста «Сибпромвентиляция». Как и подобает целеустремленному юноше, с первого же раза поступает в Барнаульский педагогический, правда, на вечернее отделение. Днем — работа, вечером — в аудиторию! Тогда его терзали мысли Гамлета: быть или не быть педагогом? И журналистика манила. Взвесив все «за» и «против», в 1962 году наш герой подает документы в приемную комиссию Алтайского сельхозинститута, на этот раз на факультет механизации.

Но жизненные перипетии через 4 года привели Василия в родные края (не смог бросить получившего тяжелые ранения в обе ноги отца в Первую мировую и стареющую мать), и он устроился в СУ-5 слесарем-трубоукладчиком. Студенческую стезю продолжает во Всесоюзном политехническом институте г. Москвы. С этого момента В. Абрамов окончательно связывает свою жизнь со строительным производством, к которому прикипел за эти годы. Старания и неординарное отношение к труду В. Абрамова заметили руководители стройтреста, и молодой специалист в возрасте 26 лет становится механиком по эксплуатации строительно-дорожных машин и механизмов. И с тех пор он бессменно занимается обеспечением строителей СУ-5 исправной строительной техникой.

Биография Василия Абрамова как у многих людей советского периода: начинал с низов и поднимался по карьерной лестнице благодаря своей компетентности в работе. Начав свой путь с простого слесаря, становится сперва механиком, потом главным механиком управления СУ-5 треста «Спецстроймеханизация» (впоследствии ОАО «ДОРИСС»), в 1996 году назначен заместителем технического директора по механизации, с 1997 по 2009 год — заместитель начальника управления по механизации.

— Любой человек по жизни строитель. Только у меня это еще и профессия, — любит философствовать Василий Николаевич. — Участвовал в строительстве многих значимых объектов столицы и городов Чувашии.

Новочебоксарский химкомбинат, автодорога «Новочебоксарск — Чебоксары», взлетно-посадочная полоса Чебоксарского аэропорта, «Промтрактор», Чебоксарский приборостроительный завод «Элара», «Дорога к храму» — разве все перечислишь.

Специализированное управление № 5 в 1970-2000 годы в Чувашской Республике было самым крупным строительным предприятием. Управление специализировалось на строительстве автомобильных дорог, благоустройстве территорий, строительстве подземных коммуникаций — водопроводных сетей и канализационных линий, строительстве подъездных и внутризаводских железных дорог. В управлении работало более 600 человек.

На балансе стройорганизации находилось более 250 единиц строительных машин и механизмов: экскаваторов, бульдозеров, тракторов, автогрейдеров, моторных катков, асфальтоукладчиков, автосамосвалов, техники для строительства железных дорог. Эксплуатацией и ремонтом всей этой строительной техники руководил В.Н. Абрамов. В его подчинении были часть инженерно-технических работников, диспетчерская служба, ремонтно-механические мастерские, склады горюче-смазочных материалов, эксплуатационных материалов и запасных частей. Управление ежегодно успешно выполняло планы строительно-монтажных работ. Кадры механизаторов готовили в подшефном ОАО «Дорисс» ПТУ № 18, где В.Н. Абрамов в 2002-2005 учебных годах был председателем Государственной экзаменационной комиссии.

«В советское время в строительных организациях техника была отечественного производства и не очень хорошего качества, импортных механизмов было очень мало. Машины строителям выделялись строго по фондам и хорошую технику приходилось ждать годами», — вспоминает ветеран производства.

Для механизации отдельных видов работ при строительстве автомобильных дорог, благоустройстве объектов жилья, для уменьшения потребного количества рабочих инженерам приходилось разрабатывать и устанавливать на серийные строительные машины и тракторы различные установки, приспособления для повышения производительности труда и улучшения условий труда рабочих.

Под руководством В.Н. Абрамова в Специализированном управлении № 5 было разработано и внедрено в производство более ста различных механизмов:

— мобильный тягач на базе скрепера Д-357П для перевозки дорожной техники, асфальтоукладчиков с объекта на объект, платформа тягача оборудована гидравликой, лебедкой и гидравлическими трапами;

— установка для изоляции железобетонных труб большого диаметра, фундаментов с прицепной емкостью для жидкого битума;

— установка для опрессовки водопроводных труб после монтажа;

— мобильный компрессор;

— малогабаритный погрузчик для равномерного распределения песка, щебня, бетона, асфальта;

— установка для продавливания труб под действующими дорогами. И много других разных приспособлений.

28 июля 1988 года за заслуги в области рационализаторской деятельности Василию Николаевичу Абрамову присвоено почетное звание «Заслуженный рационализатор Чувашской Республики», в 2002 году — «Заслуженный строитель Чувашской Республики».

Сыновья и внуки — настоящая гордость ветерана труда: Александр Абрамов, подполковник ВВС Российской Армии, в 1998-2022 годах участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе; Андрей Абрамов — педагог, предприниматель; внуки Владислав и Антон — вертолетчики, командиры боевых машин.

Светлана Разумова