В Чебоксарах завершился III Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Все дороги ведут в Чувашию

Три дня, три концертные программы и более трех десятков участников из Москвы, Екатеринбурга и других уголков страны. А еще серия мастер-классов и творческих встреч на различных культурных площадках города, так что у наших педагогов и студентов была возможность не только насладиться вокалом и игрой активно концертирующих российских исполнителей, собравшихся на своей малой родине, но и получить ценные практические советы.

Все это — III Международный фестиваль «Созвездие земляков», прошедший в столице республики с 25 по 27 октября.

Праздник музыки в Чувашии растет и расширяет границы — впервые на него приехали не только солисты, но и целый коллектив. Ульяновский духовой оркестр «Держава» — частый гость на сценах Москвы, Самары и Казани, в 2003 году он был признан лучшим на Международном фестивале лиги «Еврооркестрия». Крепкая профессиональная база тут органично сочетается с современными веяниями музыкальной культуры, многовековые традиции оркестрового исполнительства — с молодостью и задором (уроженец Козловского района Чувашии, дирижер Кирилл Ильин заступил на пост художественного руководителя относительно недавно и до сих пор продолжает обучение в Казанской консерватории).

И действительно, аргентинское танго и бразильская самба, кубинское болеро и итальянская полька, хлынувшие пестрым многожанровым потоком с подмостков Чувашской государственной филармонии 26 октября, заставили взглянуть на музыкальное искусство по-новому. С искренней теплотой публика принимала солистов оркестра, выходцев из Чувашии Федора Волкова (флейта) и Людмилу Бруслину (саксофон), которая еще учится в Чувашском институте культуры и искусств у Вячеслава Васильевича Лихачева.

По мнению идейного вдохновителя фестиваля, художественного руководителя и главного дирижера Чувашской академической симфонической капеллы Мориса Николаевича Яклашкина, выступление оркестра «Держава» особенно символично. Именно в Ульяновске, а точнее, в Симбирске (так город назывался ранее), в чувашской учительской школе во главе с великим просветителем Иваном Яковлевым был заложен культурный фундамент нашего народа. Там получили образование автор поэмы «Нарспи» Константин Иванов и основоположник чувашской драматургии Федор Павлов, родоначальник национального театра и кино Иоаким Максимов-Кошкинский и основатель Чебоксарского музыкального техникума Степан Максимов, чье имя носит детская музыкальная школа № 1.

И сегодня мы, благодарные потомки, фактически продолжаем их традиции — более половины участников «Созвездия земляков» окончили наше училище, Максимовскую школу и через творчество вписали в культурную летопись Чувашии имена своих наставников. Так, например, вокалисты Наталья Мокеева, Евгения Гончарова и Алексей Петров представляют классы наших ведущих педагогов по академическому пению — Галины Николаевны Пуклаковой, Агриппины Зосимовны Ивановой и Станислава Алексеевича Кондратьева.

Характерная особенность нынешнего фестиваля — диалог не только разных городов, но и поколений, когда на одной сцене встречаются как уже опытные музыканты, так и совсем еще молодые, чей путь профессионального становления только начинается. С симфоническим оркестром Большого театра, где она играет в группе первых скрипок, Ольга Кузьмина объездила весь мир, но выступать на родной земле — по-прежнему большая честь и ответственность: «С огромной благодарностью и любовью вспоминаю своего педагога по специальности Веру Владимировну Потапову. Это были трудные 1990-е, и та заветная путевка в жизнь, полученная в прямом смысле слова из рук наших учителей, дорогого стоит. Рада, что не подвели, оправдали, смогли».

Не менее удачно сложилась артистическая карьера у выпускника Анжелики Викторовны Сидоровой, флейтиста Олега Иванова, неоднократно солировавшего в составе Президентского оркестра, и у виолончелиста Виктора Иванова. После обучения у Юрия Николаевича Миронова он с успехом поступил в Казанскую консерваторию, а затем попал в Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством одного из самых именитых дирижеров современности Александра Сладковского.

Кстати, народный артист Татарстана Сергей Емельянов тоже долгое время работал там в должности первой скрипки. Сегодня он возглавляет камерный оркестр Удмуртской филармонии и даже создал собственный струнный ансамбль «Nobilis Ensemble». А вот Михаила Шикова знают не только зрители (в Уральском филармоническом оркестре он — второй концертмейстер группы фаготов), но и студенты Уральской консерватории, где Михаил Вячеславович преподает с 2007 года в звании доцента.

Одна из дебютанток фестиваля — выпускница Людмилы Абрамовны Борисовой, пианистка Лаян Аль-Балауи. Казалось бы, совсем недавно она сдавала государственные экзамены, и вот уже сама преподает в музыкальной школе в Казани. То же можно сказать и о воспитаннице Галины Васильевны Сакмаровой, виолончелистке Людмиле Фунтиковой, которую чебоксарцы знают по фестивалям «Юные дарования Чувашии» и «Калейдоскоп талантов». Несколько лет назад она прошла конкурсный отбор в знаменитый Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, а недавно была принята в Нижегородскую филармонию имени Мстислава Ростроповича.

Скрипачка Яна Мишина в Чебоксарах не училась, но родственную связь с Чувашией ощущает: ее прадед — языковед с мировым именем, уроженец города Ядрина Николай Иванович Ашмарин. Сама она окончила Московский музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова, где теперь преподает. Кстати, в молодежном камерном оркестре, который даст концерт в нашей филармонии в это воскресенье, играют и ее ученики.