Из армии в вуз — по льготе

Отслужившие срочную службу в армии абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж — если будет принят проект поправок в Закон «Об образовании в РФ», внесенный на днях депутатами и сенаторами от «Единой России».

Сейчас те, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют. Хотя дополнительные баллы к результатам ЕГЭ абитуриенту дают так называемые индивидуальные достижения — например, призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, высокие спортивные результаты. Внесенный в Госдуму законопроект должен устранить эту несправедливость, причем срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. И по всем программам обучения, включая магистратуру.

По мнению авторов законопроекта, эта инициатива «будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы». А еще послужит для молодых людей, отслуживших в армии, дополнительным стимулом получать образование.

— В истории отечественного высшего образования в различные периоды ребятам, прошедшим службу в рядах Вооруженных сил, оказывалась какая-либо поддержка, — прокомментировал возможное введение льготы для отслуживших в армии абитуриентов ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. — И такая практика существовала практически всегда. Можно вспомнить, что в 1958-1963 гг. вузы выделяли свыше половины мест лицам с опытом военной службы или с трудовым стажем. Немного позже молодым людям после демобилизации предоставлялась льгота на получение бюджетного места. Законодатель считал, что такая преференция компенсирует молодым мужчинам время, отданное службе. Эта льгота должна была подтвердить факт, что военная служба по призыву — не потеря времени, а шанс обрести фору и на льготных основаниях попасть в вуз.

В последние годы, по словам Андрея Юрьевича, отслужившим молодым людям были положены три льготы. Это право преимущественного зачисления — проще говоря, если бывший «срочник» и обычный абитуриент получат одинаковое число баллов, выше ранжируют и зачислят демобилизованного. Право бесплатного прохождения подготовительных курсов при университете, чтобы помочь «срочнику» освежить знания школьной программы, втянуться в учебный процесс. А если во время службы получено ранение, повлекшее инвалидность, «срочник» имеет право претендовать на место по особой квоте. Среди абитуриентов особой квоты проводится отдельный конкурс. Это условие увеличивает шансы попасть на бюджет.

— Новый законопроект позволит абитуриентам, отслужившим в армии, получить дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж. Поступать ли после армии в университет — зависит от молодого человека, его желания. А льгота позволит ребятам, отдавшим свой долг Родине, чувствовать себя более уверенно в условиях конкуренции между поступающими, — считает Андрей Александров.