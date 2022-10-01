Чувашские оперативники задержали мошенников, рассылавших посылки с некачественным товаром

В Сочи — по делу

Несколько расслабленную атмосферу офиса в курортном городе Сочи нарушил визит оперативников и спецназа Росгвардии из Чувашии. Но на лицах работников так называемого колл-центра поначалу был заметен не страх, а, скорее, недоумение — чем, мол, обязаны такому вниманию правоохранительных органов? Задачу объяснить полицейским, чем занимается офис, взяла на себя стильная девушка в красном комбинезоне, представившаяся администратором.

— Люди оставляют заявки на интернет-сайте. Мы их принимаем, обзваниваем, предлагаем товары.

— А обзванивает кто?

— Операторы.

— Все, кто здесь, это операторы?

— Да.

Но сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашии, которые провели комплекс мероприятий во взаимодействии с Департаментом безопасности «Почты России», известно как работал этот сочинский колл-центр. Людей обзванивали, чтобы, грубо говоря, «впарить» кота в мешке, а затем убедить выкупить посылку, отправленную наложенным платежом.

Берите, не пожалеете?

Жительнице Чебоксар звонившие представились сотрудниками фирмы «Бонус» и сделали «супервыгодное» предложение: выбрать в подарок за накопленные бонусы и небольшую доплату что-нибудь из навороченной бытовой техники. Посоветовавшись с сестрой, женщина решила заказать робот-пылесос, продиктовала адрес, а также другие необходимые для отправки посылки данные. Полученная на почте коробка показалась заказчице подозрительно легкой, но все же распаковала она ее только дома. Робот-пылесос оказался загадочным устройством на батарейках неизвестного предназначения. Никаких из заявленных функций он не выполнял, хотя и усердно вращал хлипкими щетками. Недоуменно покрутив странный прибор в руках, горожанка отдала его ребенку поиграть.

«Присланный товар абсолютно не соответствовал тому, что предлагалось покупателям, — отмечает следователь Следственного управления МВД по Чувашии старший лейтенант юстиции Павел Иванов. — Во-первых, он намного меньше по габаритам, во-вторых, все основные детали, включая переднюю панель и щетки, просто сымитированы. В действительности это не робот-пылесос, а муляж либо игрушка».

И такого «добра» сомнительного происхождения у мошенников оказалось целый склад в том же городе Сочи. В ходе обыска оперативники, следователи и эксперты из МВД по Чувашии изъяли здесь большое количество не только так называемых роботов-пылесосов, но и отпаривателей, радаров, массажеров, смарт-часов и другой техники. Качество любого из товаров абсолютно не соответствовало тому, что по телефону обещали клиентам операторы колл-центра.

Офис с минимальной ответственностью

Но вернуть деньги за всю эту дребедень сомнительного происхождения было нереально. Максимум, что могли сделать потерпевшие — отправить посылку обратно, «на деревню дедушке», и ждать ответа до скончания веков. Все возможные ситуации, в том числе жалобы и возражения клиентов, до мельчайших подробностей были прописаны в обнаруженных полицейскими инструкциях для операторов колл-центра: «Главная ваша цель — убедить клиента выкупить посылку». Именно это внушали операторам организатор и его помощники.

Для достижения цели все «прописанные» средства, весь арсенал ухищрений и уловок были хороши. Персонал такого не отвечающего ни за что офиса быстро начинал понимать, что вряд ли их организацию можно назвать солидной конторой, но решающим аргументом была зарплата, очень неплохая даже по меркам курортного города. За выручку, от которой зависели заработок и премии операторов, в итоге боролись командами с ежедневной фиксацией отправленных и, главное, выкупленных посылок.

Количество последних, по оперативным данным, доходило до 100 в день. И разлетались они из Сочи во все концы России с помощью одного из работников Почты России. 45-летняя женщина в нарушение правил принимала и отправляла бандероли от имени подставных лиц, так называемых «дропов». Многие из этих людей и понятия не имели, что «осуществляют» рассылку некачественного товара. Для этого мошенникам и нужен был свой человек на почте, чтобы оперативно оформить посылку без личного присутствия отправителя, а затем передать полученные от клиентов деньги организаторам группы. В почтовых отделениях Сочи, где также прошли обыски, было изъято порядка 90 приготовленных к отправке или невостребованных посылок.

«Ответка» из Чувашии

Предполагаемый организатор преступной схемы считал ее просто бизнесом и никак не ожидал, что из Чувашии, куда было отправлено с десяток посылок, прилетит такая «ответка». Неприятности с законом по этому поводу у него возникали и раньше и… заканчивались без особого ущерба для процветающего предприятия.

«25-летний организатор преступной группы привлекался к уголовной ответственности за такие же факты в трех регионах Российской Федерации», — рассказывает оперативный сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Чувашии, разрабатывавший ОПГ. — В каждом из этих случаев на стадии расследования уголовного дела фигурант полностью возмещал ущерб потерпевшим, договаривался с ними, и в последующем уголовное дело прекращалось в суде в связи с примирением сторон». Он попросту не ожидал, что чувашские оперативники проанализируют все имеющиеся обращения, выявят системность и докопаются и до колл-центра, и до склада с товаром, и до почтовых махинаций.

После успешной служебной командировки в Краснодарский край в Чебоксары под конвоем были доставлены трое жителей города Сочи: шеф «посылторга», его ближайший помощник и почтовый работник. В отношении них следствие возбудило уголовное дело за мошенничество. Уже известно о не менее 10 потерпевших только из нашей республики, каждому из которых был причинен ущерб порядка 6 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, трое его основных фигурантов арестованы и находятся в следственном изоляторе.