Приватизация принесет доход в городскую казну

Темы приватизации муниципальных объектов, изменения в механизмах формирования бюджета и другие важные вопросы обсудили столичные депутаты на внеочередном, 26?м, заседании Чебоксарского горсобрания под председательством главы города Евгения Кадышева.

В стенах большого зала столичной администрации народные избранники рассмотрели несколько проектов, которые требовали максимально быстрой оценки. В частности, Горсобранием был поддержан проект замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности столицы республики на отчисления в городскую казну дополнительной части налога на доходы физических лиц.

С учетом изменений общий норматив отчислений НДФЛ в бюджет столицы Чувашии составит в 2023 году 21,99%, а в 2024-2025 годах — 21%. По прогнозу финансового управления городской администрации, объем НДФЛ, который поступит в бюджет Чебоксар в 2023 году, оценивается в 2 млрд 799,7 млн рублей, в 2024 году — 2 млрд 834 млн рублей, в 2025 году — 3 млрд 15,4 млн рублей.

Также на заседании был одобрен проект приватизации муниципальных объектов — это решение должно привести к поступлению в бюджет республики в 2022 году 15 млн рублей. В следующем году процесс приватизации нежилых помещений будет продолжен на основании заявлений предпринимателей, имеющих преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, — по предварительным оценкам в 2023 году городская казна пополнится еще на 53 млн рублей.

Важным решением на собрании стало возложение функций по проведению аукционов на право размещения зарядных станций электротранспорта на Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом. «Это позволит урегулировать процесс появления новых станций в городе и будет способствовать дальнейшему развитию зарядной инфраструктуры», — подчеркнул глава Чебоксар Евгений Кадышев в социальных сетях.

Депутат Горсобрания Анатолий Павлов на заседании затронул тему благоустройства дворов. Он предложил депутатам совместно с городской администрацией обратиться к Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии с просьбой вернуть программу по благоустройству дворов в части спортивных и детских площадок в то русло, в котором она реализовывалась в прошлые годы, — отдельно от благоустройства общественных пространств. Так как сейчас в основном облагораживаются межквартальные пространства, например, Студенческий сквер или Сквер журналистов. «Для того чтобы добраться до скверов, порой нужно проходить через оживленные магистрали, — отметил Анатолий Павлов. — У горожан есть запрос на благоустройство дворов».

Также на заседании были внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории Чебоксар.