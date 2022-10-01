В чебоксарской школе откроется филиал известного на всю Россию музея

К звездам — дорогами Андрияна Николаева

В следующем году чебоксарскую школу № 10 имени летчика-космонавта А.Г. Николаева, ее называют еще космической, ждет сразу несколько важных событий. В апреле в здании школы, справившей в сентябре 60-летний юбилей, начнется масштабный капремонт, который рассчитывают завершить уже к 1 сентября 2023 года. К этому же времени планируется долгожданное открытие школьного музея, посвященного Андрияну Григорьевичу. Он станет филиалом Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в селе Шоршелы.

К СВЕДЕНИЮ 1 апреля 2023 года в школе № 10 планируют приступить к капремонту — износ здания на сегодня составляет 65%. В здании заменят системы отопления, водоснабжения, канализации, кровлю. Такие масштабные работы здесь еще не проводились.

С музеем в Шоршелах школу № 10 связывает давняя теплая дружба. Каждый год 5 сентября, в день рождения легендарного земляка, третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Андрияна Григорьевича Николаева, ребята ездят на экскурсии в знаменитый музей. Вдвойне примечателен этот день для первоклассников — на малой родине чувашского «Сокола» вчерашние детсадовцы проходят своеобразное посвящение в ученики самой «космической» школы. Из символической эта многолетняя школьная традиция недавно переросла в официальную церемонию: теперь именно в стенах Музея космонавтики первоклашек будут принимать в отряд юных космонавтов.

Частые гости в школе и сотрудники мемориального комплекса. В стенах учебного заведения они устраивают интересные выставки, проводят выездные экскурсии, беседы и мастер-классы, а ко Дню космонавтики к восторгу детей привозят передвижной планетарий. Вот и к годовщине первого полета Андрияна Григорьевича, 60-летие со дня которого отмечалось в августе, в школе работала большая экспозиция. Школа, кстати, ровесница этого знаменательного события: она основана также в 1962 году.

СПРАВКА «СЧ» Чебоксарская школа № 10, расположенная в здании под номером 1 по улице Космонавта А.Г. Николаева, гордо носит имя чувашского покорителя космоса с 1999 года.

Как рассказала директор школы № 10 Светлана Кумалькова, мысль о создании филиала шоршелского музея зрела давно. В Чувашии, да пожалуй и в России, трудно найти еще одну школу, где побывало бы так много космонавтов. С теплотой в чебоксарской школе вспоминают незабываемые встречи с первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос — дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, с дважды Героями Советского Союза, космонавтами Борисом Волыновым и Владимиром Коваленком. В гости к юным космонавтам приезжали дочь выдающегося конструктора Сергея Королева Наталия, супруга космонавта Германа Титова Тамара Васильевна и многие другие известные в мире космоса люди. Галерее с портретами покорителей Вселенной, посещавших в разное время школу № 10, едва хватает места в фойе!

Четыре раза бывал у ребят Андриян Григорьевич — дважды в 1963 году, в 1999 году и в День космонавтики в 2004 году. С его дочерью Аленой Андрияновной школа, кстати, много лет дружит. Дочь космонавта — частый гость в этом учебном заведении, а к каждой космической дате неизменно присылает свои поздравления. Она почетный член управляющего совета учебного заведения и активно поддерживает школьный отряд юных космонавтов. Именно по ее приглашению когда-то школьники побывали на родине мамы Алены Андрияновны Валентины Терешковой в Ярославле. Заглянули ребята и в школу, где когда-то училась первая в мире женщина-космонавт. «Там такой чудесный музей, посвященный Валентине Владимировне, хоть сама школа очень старенькая, еще 1935 года постройки. Сразу же загорелись создать подобный и у нас, тем более что скоро в нашей школе начнется капремонт», — поделилась впечатлениями директор школы № 10 Светлана Кумалькова.

Интересные экспонаты, связанные с космонавтикой, в чебоксарской школе собирают уже много лет. Здесь, например, хранятся китель Андрияна Николаева, подаренный учебному заведению его племянником, сыном старшего брата Сергеем Николаевым, и золотые часы космонавта — их в дар школе преподнесла дочь Андрияна Григорьевича. Среди удивительных вещей — и побывавший в космосе флаг школы № 10. Это, кстати, первый в России школьный стяг, поднявшийся к звездам. Случилось это в 2007 году благодаря Герою России летчику-космонавту Николаю Бударину, который взял флаг школы на орбиту. В память об этом событии на полотнище оставили свои автографы многие космонавты.

Эти и другие «космические» артефакты сейчас выставлены в совсем небольшом музейном уголке в фойе. Выделить для экспозиции больше места пока не получается — школа учится в две смены и каждый кабинет на счету. Обзавестись отдельным помещением для музея здесь рассчитывают в следующем учебному году. «Мы очень надеемся, что 1 сентября 2023 года откроется новая школа в микрорайоне «Садовый», и тогда, возможно, наша школа разгрузится, так как многие ученики добираются на учебу оттуда, — рассказала директор Светлана Кумалькова. — Тогда мы сможем выделить отдельное помещение для музея и воплотить в жизнь нашу давнюю мечту — оборудовать школьный музей».

Подумав, что он может стать филиалом музея в Шоршелах, Светлана Кумалькова поделилась идеей с директором Музея космонавтики Александром Тукмаковым, который с радостью ее поддержал. А не так давно в школе в присутствии министра образования и молодежной политики Дмитрия Захарова между школой № 10 и Музеем космонавтики в Шоршелах было подписано соглашение о сотрудничестве в создании школьного филиала музейного комплекса. Стороны договорились проводить совместные выставки, обмениваться экспозициями и устраивать самые разные мероприятия для детей.

Подписи под документом, к слову, Светлана Кумалькова и Александр Тукмаков поставили «космическими» ручками — от обычных они отличаются тем, что заряжены энергией увлеченных космосом руководителей школы и музея. «Чтобы подписание было символическим, мы даже ручки подобрали особенные — с изображением космических аппаратов. И знаете, этот момент всем в школе запомнился. Вообще, я фанат космоса, себя в шутку называю женщиной-космонавтом № 10. А ручки займут место в будущем музее», — сообщила Светлана Владимировна.

Вход в школьный филиал музея будет открыт учащимся и воспитанникам детских садов со всего города, а роль экскурсоводов возьмут на себя ученики школы № 10. Рассказчики из ребят отличные — школьники часто проводят экскурсии по самой космической школе для малышей из ближайших к учебному заведению 49-го, 35-го и 46-го детсадов и знают много интересного о покорении космоса.

В школе № 10 рассчитывают, что филиал музея станет отправной точкой для более детального знакомства с мемориальным комплексом в Шоршелах. «Не всегда можно выехать в Шоршелы. А с появлением филиала у ребят появится возможность узнать о Мемориальном комплексе и затем отправиться туда на экскурсию, — считает Светлана Кумалькова. — Тем более что музей в Шоршелах совсем скоро ждут глобальные перемены: там будут строить планетарий, у его директора Александра Николаевича — планов громадье. По-моему мнению, музей в Шоршелах — один из лучших музеев космонавтики, посвященных конкретному космонавту, в стране».

Пополнится школьный музей и новыми экспонатами. Что-то для выставки передаст шоршелский музей, а что-то подарят родственники Андрияна Николаева. Школу, кстати, окончили пятеро его племянников — двое детей сестры и трое — старшего брата. Все они когда-то жили в центре города, неподалеку от улицы Николаева. С семьей космонавта школа и по сей день поддерживает добрые отношения.

Почетное место в музее займут медали, подаренные космонавтами, и, конечно, оригиналы номеров «Советской Чувашии», посвященные полету в космос Андрияна Николаева. «На примере героев космоса мы воспитываем в детях патриотизм и любовь к своей стране», — такую большую задачу ставят перед собой педагоги.

КСТАТИ

Пока в школе № 10 нет своего отдельного музея, педагоги и ученики школы придумали ему необычную замену — проект «Музей в чемодане». Все экспонаты в нем помещаются в одном большом чемодане, с которым школьники-экскурсоводы приходят в классы к младшеклашкам на познавательные уроки и рассказывают о хранящихся в школе памятных предметах, когда-то принадлежавших легендарным космонавтам.