Шоршелская школа открылась после капремонта

После капитального ремонта открылась средняя общеобразовательная школа имени А.Г. Николаева в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района. К сожалению, строители не смогли завершить ремонт к началу учебного года, поэтому дети временно занимались в других школах. Теперь же ремонтные работы остались позади, и школьники вернулись в родные стены. По всему зданию проведены электромонтажные, отделочные и сантехнические работы, утеплен фасад, отремонтирована крыша, заменены системы отопления, вентиляции, пожаротушения, обновлены столовая и спортивный зал. Капремонт проведен в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год..
Опубликовано: 25 октября 2022 г.
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