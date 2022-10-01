Шоршелская школа открылась после капремонта

После капитального ремонта открылась средняя общеобразовательная школа имени А.Г. Николаева в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района. К сожалению, строители не смогли завершить ремонт к началу учебного года, поэтому дети временно занимались в других школах. Теперь же ремонтные работы остались позади, и школьники вернулись в родные стены. По всему зданию проведены электромонтажные, отделочные и сантехнические работы, утеплен фасад, отремонтирована крыша, заменены системы отопления, вентиляции, пожаротушения, обновлены столовая и спортивный зал. Капремонт проведен в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год..