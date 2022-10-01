Неблагополучие порой громко заявляет о себе…

Попали в кадр

О проблемах в шумерлинской семье полиции стало известно после нашумевшей истории на Чебоксарском заливе. В середине августа нынешнего года беспечная мама оставила малыша своей нетрезвой подруге, а потом заявила о его похищении. Полицейским в итоге пришлось разыскивать обеих женщин.

Сотрудники центра управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары всегда начеку, но в тот летний день они вглядывались в мониторы с утроенным вниманием. В дежурную часть поступило сообщение о похищении ребенка в коляске зеленого цвета на территории, прилегающей к Чебоксарскому заливу. Заявление было по меньшей мере нетривиальным и вызывало множество вопросов, а задать их поначалу оказалось некому. На месте происшествия, откуда был сделан вызов, полицейских никто не встретил.

Однако коляску стали искать незамедлительно и обнаружили по видеокамерам возле часовни в центре города. Туда был немедленно направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Женщина, находившаяся рядом с малышом, была настолько пьяна, что едва держалась на ногах. Адекватно объяснить, кем приходится ей этот мальчик, тоже оказалась не в состоянии. Ребенок в сопровождении социальных работников был помещен в детский медицинский центр.

Пока выясняли, кто эта дама с коляской, к ней дозвонилась мама «похищенного» карапуза. Оказалось, жительница Шумерли вместе со старшей дочерью отошла к аттракциону на чебоксарском заливе, оставив коляску с 11-месячным сыном своей подруге, несмотря на то, что та находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не обнаружив приятельницу по возвращении, сообщила о пропаже ребенка.

В отношении мамы малыша составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а на подругу — за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Позже в социальных сетях появилось видео с «променада» этой так называемой няни по набережной. Картина была, что называется, не для слабонервных. Женщина с коляской «выписывала восьмерки», прямо на ходу отхлебывая из бутылочки с алкоголем. Просто чудо, что с маленьким пассажиром за время такого рискованного путешествия ничего не случилось. Учитывая состояние маминой подруги, которой вздумалось прогуляться с чужим дитем, она могла его выронить где-нибудь по пути и даже не заметить этого.

Ранее семья из Шумерли на учете не состояла, но этот случай стал тревожным звонком для сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский». Через некоторое время полицейские решили без предупреждения проверить молодую маму двоих детей и застали ее в состоянии алкогольного опьянения. Даже попавшая в СМИ история ее злополучной поездки в Чебоксары с «киднеппингом» не вразумила жительницу Шумерли. Пока инспекторы ПДН ограничились еще одним административным протоколом, но предупредили, что в следующий раз спрос будет уже другой. Повышенное внимание органов профилактики шумерлинке теперь гарантировано…

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