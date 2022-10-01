Пожар в Новочебоксарске тушили 38 спасателей на 12 машинах

Сильный пожар произошел в Новочебоксарске на этой неделе. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, 19 октября около часа дня на пульт «01» поступило сообщение о возгорании цеха по производству лакокрасочной продукции, площадью 90 кв. метров. Огонь также перекинулся на хранившиеся рядом емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. При оценке ситуации пожару присвоили второй ранг сложности. Поэтому для уничтожения огня были задействованы силы и средства пожарно-спасательных подразделений городов Чебоксары и Новочебоксарск — 12 единиц техники и 38 человек личного состава. Возгорание локализовано спустя 40 минут. К счастью, пострадавших среди работников завода нет. Причина возгорания устанавливается.
Опубликовано: 20 октября 2022 г.
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