III Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» проходит в эти дни в Чебоксарах

От гастрольного кольца к «Карусели сказок»

Хмурые октябрьские дни согревает теплом добрых сердец и детских улыбок III Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» — он проходит в Чебоксарах с 17 по 21 октября.

Те, кто следит за культурной жизнью республики, помнят, что статус международного фестиваль приобрел недавно, а история его началась гораздо раньше, в конце 2000-х, с работы так называемого «гастрольного кольца». Кукольные театры Чебоксар, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Ульяновска и Саранска, не возвращаясь домой, давали представления друг у друга в гостях, перемещаясь по кругу. Так что зрители всех городов, не отправляясь в далекий путь, могли в течение недели увидеть лучшие спектакли своих «соседей».

Потом чувашские кукольники стали приглашать коллективы и из других городов, а в 2019 году, к юбилею города, из 26 театров-участников 7 прибыли из дальнего зарубежья. Вопреки пандемии, кружилась «Карусель» и в 2021-м. Такие крупные события обычно проводятся раз в два года, и этот должен был быть «выходным», но учредитель (Министерство культуры Чувашии) решил, что сегодня эта встреча нужна людям как никогда, и выделил финансирование.

Если первая «Карусель» была посвящена национальным сказкам, а вторая стремилась продемонстрировать максимальное разнообразие форм и жанров, в которых работают кукольники, то третий фестиваль исследует новые технологии в театре. «Цифра», 3D-эффекты, иммерсивность — приглашены специалисты, которым есть что об этом рассказать. Областные театры кукол из Новосибирска и Владимира и Башкирский государственный театр кукол привезли уникальные постановки, для которых «цифровая» сторона не просто интересное дополнение, но основа их художественного языка.

Практики иммерсивного театра демонстрирует театр «Гулливер» из Кургана (он, как и участники из Гонконга, Ханоя, Минска, Еревана и Гамбурга, представляет свою работу в дистанционном формате — зрители могут увидеть ее в группе театра ВКонтакте), а также агентство уникальных путешествий «Городские легенды». Поставили свой первый спектакль такого плана («Нашу память не стереть с годами») и в самом Чувашском театре кукол — режиссер Денис Андронов приглашает участников в путешествие по театральному закулисью и его истории.

Еще одна тема фестиваля — теневой театр. С помощью света и тени сплетены чарующие истории «Педро и луна» (Театр теней Анны-Марии Шлеммер), «Дюймовочка» (Ереванский государственный театр кукол), «Ночной садовник» (театр «Дом солнца») и «Странный цирк Марка Шагала» московского театра «Отражение». Последний, кстати, — это уже работа для взрослых, созданная по мотивам шагаловской серии «Цирк» и рассказывающая о перипетиях судьбы художника.

По традиции участники не только делятся своими находками и достижениями, но и повышают квалификацию. В этот раз семинар «Цифровой театр» проведет для них театровед и критик из Санкт-Петербурга Юлия Клейман, а о теневом театре расскажет Борис Чернышов (режиссер «Странного цирка»). В последние месяцы он работал не только со своей труппой в Москве, но и практически «прописался» в Донецке — в тяжелейших непредсказуемых условиях ставил там спектакль с артистами Донецкого республиканского театра кукол.

Уже почти год театр не работает для зрителей у себя в Донецке. И на фестиваль вся труппа, в составе которой и небольшой оркестр, с двумя грузовиками декораций 27 часов добиралась в Чувашию, чтобы впервые представить на сцене спектакль «Безымянная звезда». В Чебоксарах его показали дважды — на сцене кукольного, для жюри, и в филармонии, чтобы постановку смогли увидеть как можно больше зрителей.

Трогательная, романтичная, смешная и грустная одновременно история о том, как гордая красавица, привыкшая к роскоши и неге, попадает в захолустный городок, где самое главное развлечение, после кино, — смотреть, как проходит поезд. Как она потрясает основы, тревожит, волнует, новым светом освещает жизнь каждого его обитателя — и сама, встречая чудаковатого учителя астрономии, поднимая глаза на небо, учится видеть все по-новому.

Особую пронзительность атмосфере спектакля придает живая музыка — духовые с легкой хрипотцой, надрывные вскрики скрипки… Хотя на взрослых драматических спектаклях аплодировать не принято (придержи свои восторги до конца, не нарушая течения сценической жизни), зрители — по традиции кукольных — смеялись, где было смешно, хлопали после ярких монологов, и во всех этих непосредственных проявлениях чувств было много любви и поддержки. А в конце обнять своих земляков вышли на сцену беженцы с Донбасса.

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА

«Наша задача — показать, что жизнь продолжается»

— Последний год в нашей театральной жизни наполнен знаками, — рассказывает директор театра Ольга Арутинова. — Все начиналось с «Перекрестка», когда мы приехали в Новосибирск и осознали, что есть определенный магический смысл в нашем присутствии на этом фестивале, потому что в один прекрасный момент Донецкая Республика встала перед своим перекрестком, где нужно было определиться. Потом мы поехали на следующий фестиваль — «Истоки» и в этот момент осознали, насколько значимы для нашей республики, да и для всей России, истоки, что мы стоим у истоков нового формата и нового восприятия всего русского мира и всей русской культуры. Сегодня мы на «Карусели сказок» и понимаем, что не ты выбираешь время, когда жить, и наша основная задача как кукольников — показывать людям, что жизнь продолжается независимо ни от чего. Но ведь сказочность, она еще и дает возможность реализовать мечту. Впервые в Донецком театре кукол появился благодаря Борису Чернышову спектакль для взрослого зрителя — «Безымянная звезда». Не побояться приехать и поставить спектакль в военное время, когда над театром летают снаряды, не каждый бы согласился. Вся труппа театра работала, хотя было очень тяжело, очень страшно, особенно жить в прифронтовом районе. Я каждый раз боялась звонка от Бориса с просьбой вывезти его отсюда. Но нам повезло, этот спектакль родился. Фестивали важны в плане узнавания нового, в плане обмена опытом, но на сегодняшний день каждый выезд для нас — это глоток воздуха и возможность почувствовать себя нужным, востребованным и коллегами, и зрителем.