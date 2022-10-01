Главой Чебоксар избран Евгений Кадышев

Во вторник на очередном заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов новым главой города Чебоксары – председателем Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва избран Евгений Кадышев. За кандидатуру Евгения Николаевича, с августа до сегодняшнего дня пребывавшего в статусе исполняющего полномочия главы города, единодушно проголосовали все депутаты.

Несмотря на отсутствие интриги вокруг имени будущего мэра Чебоксар, депутаты решили соблюсти все формальности, связанные с процедурой избрания высшего должностного лица города. Как напомнила председатель постоянной комиссии ЧГСД по местному самоуправлению и законности Наталья Евсюкова, вопрос вынесен на рассмотрение из-за досрочного прекращения полномочий главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов Олега Кортунова – 22 августа он скоропостижно скончался в возрасте 38 лет. По Уставу города в этом случае новый глава избирается не позже, чем через шесть месяцев. Кандидата выдвигают из числа депутатов ЧГСД, а свои обязанности, как известно, глава Чебоксар исполняет на непостоянной основе – зарплата ему не полагается.

Предложение выдвинуть на пост главы Чебоксар кандидатуру Евгения Кадышева коллеги-депутаты приняли без возражений. И хоть, как отметили в зале, повод для переизбрания оказался не совсем приятный, город должен жить дальше, а Евгений Кадышев – человек более чем подходящий на эту должность. Он уже был главой Чебоксар и достойно исполнял обязанности главы. Депутаты выразили надежду, что Евгений Николаевич продолжит все начинания своего предшественника Олега Кортунова и будет делать все на благо горожан.

Несмотря на то, что голосование было тайным, депутаты не скрывали своего выбора. Прежде чем опустить бланк в прозрачный ящик для голосования, который установили при входе в Большой зал администрации Чебоксар, многие демонстрировали перед фото- и видеокамерами отметку в своем бюллетене. В нем, к слову, в списке кандидатов была всего одна фамилия. От народных избранников требовалось поставить напротив нее галочку в нужном окошке: «за» или «против». Голосование заняло не больше десяти минут, а еще минут через 15 счетная комиссия уже объявила результат: все 34 присутствовавших в зале депутата проголосовали за Евгения Кадышева.

«Спасибо за доверие», — поблагодарил избранник. По традиции при вступлении в должность глава Чебоксар произнес клятву, положив правую руку на Устав города. А Почетные граждане города Наталия Партасова и Морис Яклашкин вручили Евгению Николаевичу должностной знак и ленту главы города Чебоксары.

С избранием Евгения Кадышева поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. «Уверен, вы с первых дней возьметесь активно реализовывать задачи, которые стоят перед городом Чебоксары и являются составной частью плана развития Чувашской Республики», — сразу же настроил он на большую работу. Среди главных задач Олег Николаев обозначил реализацию национальных проектов, Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года, работу по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновление общественного транспорта, а также создание условий для развития бизнеса. «Это только малая часть задач, — заметил Олег Николаев. – Они имеют колоссальное значение для жителей Чебоксар и могут быть реализованы только при совместной работе администрации города и депутатского корпуса, управляющих городом как единый организм. Эти цели необходимо реализовать в кратчайшие сроки, чтобы люди чувствовали реальный эффект. Уверен, что вы, Евгений Николаевич, возглавите этот процесс».

Успехов вновь избранному главе города пожелали председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, глава администрации Чебоксары Денис Спирин, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, Почетные граждане города Чебоксары Наталия Партасова и Морис Яклашкин.

«Нет другой цели, кроме как сделать жизнь чебоксарцев благополучной», — заверил Евгений Кадышев.