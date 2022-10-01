Президент назвал сроки завершения частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России завершится до конца октября. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

«Эта работа уже заканчивается, — сказал он. — Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены». Сейчас, по словам Путина, в рамках частичной мобилизации призвано 222 тыс. человек, в подразделениях Вооруженных сил РФ находятся 33 тысячи мобилизованных, в том числе 16 тысяч — в частях, привлекаемых к боевым задачам. Дополнительной мобилизации, по словам Президента России, не планируется. «Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — отметил он.