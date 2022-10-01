В селе Шыгырдан капитально отремонтировали дорогу

Новая «артерия» для богатого села

В южных районах республики издавна стремятся строить жилье на особинку — добротное, красивое. В батыревском селе Шыгырдан возвышаются не просто дома, а зачастую настоящие замки. Будто каждый хозяин задался целью перещеголять соседа… Этот населенный пункт по праву можно считать богатым. Ну а где высокое материальное благосостояние, там и во всем остальном стремятся жить цивилизованно. В том числе в сфере социального обустройства.

В Шыгырдане много магазинов, кафе, аптек, недавно капитально отремонтированы школа со стадионом, есть детсады, большой Дом культуры. И было бы нелогичным не связать все это надежной внутренней автомагистралью. Одна из главных улиц села — имени Ленина. До недавних пор по качеству она была на уровне, что называется, вчерашнего дня. Это отметил Глава Чувашии Олег Николаев во время прошлогоднего посещения Шыгырдана. А местные депутаты, в свою очередь, высказали пожелание помочь реконструировать дорогу. Руководство республики без проволочек поддержало инициативу, и в минувшую пятницу состоялось торжественное открытие дороги протяженностью 2,5 километра.

Она была построена без преувеличения в рекордные сроки — в течение трех месяцев, начиная с минувшего июня, со значительным опережением графика, если учесть, что контрактом сдача намечалась на следующий год. При этом построена, можно сказать, заново. Были выполнены подготовительные работы, демонтированы дорожные знаки, искусственные сооружения, разобрана дорожная одежда. Кроме этого, переустроены газопровод, кабели связи, проложены водопропускные трубы и проделано еще много другого. В итоге дорога надежно связала детские общеобразовательные учреждения, Дом культуры, аптеку, почтовое отделение, мечети и спортзал. Круглогодичное беспроблемное транспортное сообщение позволит регулярно завозить товары первой необходимости для жителей и обеспечит доступность к производственному объекту местного фермера, предоставляющего рабочие места для людей.

Выступая на открытии дороги, Олег Николаев поздравил всех, кто, по его выражению, «сумел реализовать эту радость для сельчан». Село бурно развивается, строится, здесь появляются новые объекты по сельхозпереработке. Это говорит о том, что люди уверенно смотрят в будущее, сами делают все для облагораживания собственной жизни.

Первоначально строительство дороги предполагалось в рамках программы комплексного развития сельских территорий, напомнил Глава. Но выяснилось, что объект не удовлетворяет ее критериям, поэтому его включили в программу сельского дорожного строительства. В нынешнем году в целом по республике ее финансирование выросло в 1,8 раза — до 1 млрд рублей, сообщил Олег Николаев. Развивается также инициативное бюджетирование, по которому в 2022 году поддержано 1200 проектов, более половины из них — дороги. Всего на дорожное строительство по этой программе в нынешнем году направляется 440 млн рублей против 260 млн прошлогодних. В итоге по всем программам — порядка 1,5 млрд рублей. Конечная цель этой работы — приведение в нормативное состояние всех сельских магистралей.

Глава республики отдал должное подрядной организации, быстро и качественно исполнившей контракт. Это ООО «Дорстар», освоившее на объекте более 145 млн рублей. Руководство организации не просто грамотно осваивало выделяемые средства, но и само их изыскивало по мере надобности, чтобы ввести объект досрочно, отметил Глава.

Свои поздравления высказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов. При этом он отметил, что в районе дорожникам создаются максимально хорошие условия для успешной работы. Причем самое активное участие принимают сами жители, собравшие средства на подготовку проектно-сметной документации на строительство дороги. Со словами благодарности от жителей выступил депутат Собрания депутатов Батыревского муниципального образования Дамир Земдиханов. Большой группе строителей были вручены награды.

Гостям в Шыгырдане показали еще один новый объект, сооруженный по программе инициативного бюджетирования, — теплый гараж для пожарной техники.