Подготовка к сдаче нормативов ГТО — на новых площадках

В следующем году в Чувашии появятся еще три малые спортивные площадки, на которых можно будет не только укрепить здоровье, но и подготовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Спортивно-технологическое оборудование установят благодаря участию региона в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Спортивные площадки будут обустроены в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах, сообщили в Минспорта Чувашии. В структуру каждого объекта войдет оптимальный перечень оборудования, а это более 20 наименований тренажеров, турников и платформ. Также площадки будут оснащены специальным покрытием.

Как напомнил министр спорта Чувашии Василий Петров, за четыре года реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в нашем регионе оборудовано 20 площадок ГТО, которые пользуются популярностью у любителей здорового образа жизни со всей республики.

«На новых объектах можно не только вести подготовку и сдавать нормы ГТО, но и заниматься физической активностью, проводя занятия на свежем воздухе продуктивно и с пользой», — подчеркнул Василий Петров.