Как прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, если меня мобилизовали?

Для прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя лица, призванного на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации, Федеральной налоговой службой разработан специальный онлайн-сервис. Он позволяет направить в электронном виде заявление на прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без использования электронной подписи и без личного посещения регистрирующего органа.

Для этого на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) необходимо воспользоваться сервисом «Государственная онлайн регистрация бизнеса». Заполнить форму Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП» с указанием способа представления указанного заявления в регистрирующий орган — «Направление электронной заявки (без электронной подписи) для мобилизованных граждан». К заявлению нужно в обязательном порядке приложить документ о мобилизации.

При направлении заявления уплачивается государственная пошлина в размере 160 рублей. Заполнить платежный документ и оплатить государственную пошлину также можно с использованием этого сервиса. Результат рассмотрения придет заявителю на адрес электронной почты, указанный при формировании заявления, сообщают в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.