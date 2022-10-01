В Чувашском драматическом театре сыграли премьеру

Народная любовь, проверенная временем

Когда в свои восемьдесят лет звезда советского театра и кино Юлия Борисова села на сцене на шпагат, об этом говорила вся культурная общественность страны. А между тем, народная артистка России и Чувашии Нина Яковлева преуспела ничуть не меньше: когда в спектакле «Праски кинеми м?нукне авлантарать» (Бабушка Праски внука женит) она выполняла такой же трюк, ей было семьдесят шесть. И хотя премьера комедии «Мaнаккасем» (Тетки), собравшая аншлаг в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова, обошлась без акробатических фокусов, превосходной физической форме актрисы можно было позавидовать. Причем не только ее — вместе с Ниной Михайловной на подмостки вышла заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии Любовь Федорова, отметившая в прошлом году 70-летний юбилей.

Несмотря на то, казалось бы, что свободных мест не осталось ни в партере, ни на галерке, зрители продолжали прибывать. В числе почетных гостей вечера была и министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Ну вот свет наконец-то погас, начался спектакль, и выход обеих примадонн сопровождался оглушительными аплодисментами публики. Вот она, настоящая всенародная любовь, проверенная временем и передающаяся из поколения в поколение.

Аплодисментами зрители щедро одарили и других актеров — премьерный спектакль был отмечен целым рядом талантливых работ. И если в репертуаре у Марины Яковлевой, Александра Демидова, Николая Котеева и Александра Куракова много острохарактерных персонажей, то Валерий Карпов, которого театралы помнят в таких трагедийных образах как пушкинский Дон Жуан, поэт Константин Иванов и Ванюк в национальной драме «Ялта» (В деревне), именно здесь раскрылся в качестве яркого комедийного актера. Роль молодого кинопродюсера Роберта, приехавшего погостить к своим тетушкам Розе и Грете, которые случайно отравили чиновника из департамента и спрятали труп в шкафу, исполнена им с большой долей эксцентрики, иронии и озорства. Да и сам материал, когда с каждой следующей картиной сюжет закручивается все сильнее и, кажется, из этого клубка уже не выпутаться, располагает к комикованию с юморным отыгрышем мизансцен и живой импровизацией. Немалое значение имеет и то, что автор пьесы Александр Коровкин около десятка лет играл во МХАТе имени М. Горького и снимался в фильмах Федора Бондарчука. То есть на процесс написания текста он смотрит глазами не только создателя, но и исполнителя, видя диалоги сразу в действии и зная, как выстроить разговор между героями так, чтобы он получился максимально удобным для сценического воплощения. Можно сказать, что для актера Алексея Герасимова, который только пробует себя в режиссуре (на его счету пока лишь несколько детских сказок и трагикомедия Марии Ладо «Очень простая история»), это надежное профессиональное подспорье.

Не прошел бесследно и опыт старших коллег — по ходу развития событий с круговертью переодеваний, сцен вранья и загадочных звонков в дверь в «Тетках» угадываются такие популярные комедии как «№ 13» Рэя Куни и «Примадонны» Кена Людвига. А еще сразу вспомнился спектакль Чувашского драматического театра «Шанель пике» (Баба Шанель) с блистательным актерским ансамблем в составе Нины Яковлевой, Любови Федоровой, Веры Кузьминой, Нины Григорьевой, Василисы Петровой и Надежды Кузьминой. В 2013 году на Международном фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге вся творческая команда «Шанель пике» получила Гран-при из рук самого драматурга Николая Коляды. Надеемся, что новой постановке уготована не менее успешная сценическая жизнь.