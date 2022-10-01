В Чувашию поступило 5830 доз пневмококковой вакцины «Пневмовакс-23»

Она обеспечивает защиту от 23 серотипов инфекции, вызываемой пневмококками, сообщают в Минздраве республики. К таким заболеваниям относятся пневмония, острый отит, гнойный менингит, эндокардит, артрит и другие болезни. Вакцина применяется по эпидемическим показаниям для профилактики инфекций пневмококковой этиологии у лиц из групп риска начиная с 2-летнего возраста. Своевременная вакцинация, как отмечают в Минздраве Чувашии, — один из самых безопасных и экономически выгодных средств защиты против инфекционных болезней, известных современной медицине. Препарат распределят в медицинские организации республики уже в ближайшие дни.

Кроме того, на этой неделе в республику поступило 25,5 тысячи упаковок препарата «Аллерген туберкулезный очищенный» — для проведения массовой туберкулинодиагностики, а также для выявления туберкулеза у детей дошкольного и школьного возраста.