В Чувашии прошёл «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в стартапах»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Школьники Чувашии в онлайн и офлайн форматах приняли участие в мероприятии «Урок цифры», главной темой которого стало применение искусственного интеллекта в стартапах. На уроке, который прошёл в чебоксарской гимназии №5, школьники узнали от управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасии Трутневой, что такое компьютерное зрение, обработка естественного языка и анализ данных. Кроме того, учащиеся пошагово изучили этапы создания стартапов и определили, почему так важно соблюдать каждый из этих шагов.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:

«Цифровые технологии и искусственный интеллект являются уже неотъемлемой частью нашей жизни. Мы сталкиваемся с этим каждый день: цифровая трансформация затронула медицину, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, финансовую сферу, торговлю. И мы ещё только в самом начале этого пути, ведь потенциальных областей применения цифровых технологий в повседневной жизни довольно много. Уверен, что наша страна в этой сфере будет всегда впереди благодаря тому, что у нас есть молодые, умные, перспективные ребята. Мы понимаем, что именно за нынешними школьниками будущее, и именно поэтому Сбер активно участвует в подготовке цифровых кадров, реализуя в том числе такие проекты как «Урок цифры».

Стратегический партнёр и разработчик содержания «Урока цифры» — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Министерством просвещения РФ.

Опубликовано: 13 октября 2022 г.


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