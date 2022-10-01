За работу в цехах и классах и материнский труд

С наградой!

Указом Главы Чувашии от 3 октября государственных наград удостоились тридцать жителей республики:

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Захарову Владимиру Николаевичу — врачу-психиатру-наркологу Республиканского наркологического диспансера, Иливанову Юрию Дмитриевичу — заведующему урологическим отделением — врачу-урологу Республиканской клинической больницы, Шаровой Наталии Николаевне — заведующей неврологическим отделением — врачу-неврологу Центральной городской больницы, г. Чебоксары.

За заслуги в области лесного хозяйства почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики» присвоено Политову Станиславу Ивановичу — мастеру леса Авруйского участкового лесничества «Вурнарское лесничество».

За заслуги в области сельского хозяйства почетное звание «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» присвоено Кочеганову Игорю Владимировичу — трактористу СХПК «Нива», Красночетайский район, «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Емельянову Юрию Николаевичу — заместителю генерального директора по производству ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольский район, Никифорову Петру Павловичу — животноводу ООО «Эмметево», Яльчикский район.

За заслуги в области печати почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Петрову Сергею Геннадьевичу — руководителю издательского отдела АО «Издательский дом «Грани», г. Новочебоксарск.

За заслуги в области промышленности почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Голубу Андрею Валерьевичу — сменному мастеру цеха по розливу пива в кеги ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», Осипову Валерию Николаевичу — электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке, ремонтно-механической мастерской ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии».

За заслуги в сфере обслуживания населения почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Кузьминой Валентине Васильевне — заведующей производством ООО «Капиталъ», Цивильский район.

За заслуги в области транспорта почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» присвоено Алексееву Сергею Николаевичу — водителю троллейбуса Новочебоксарского МУП троллейбусного транспорта, Владимирову Юрию Ивановичу — начальнику автотранспортного цеха АО «Доркомсервис», г. Новочебоксарск.

За заслуги в области строительства почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Некрасову Николаю Аркадьевичу — исполнительному директору ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ», г. Чебоксары.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присвоено Абейдулловой Гелсирень Гадельзяновне — учителю Шыгырданской средней школы №1 Батыревского района, Егоровой Нине Иосифовне — учителю Чебоксарской средней школы № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова, Михеевой Ирине Семеновне — учителю Большеатменской средней школы Красночетайского района, Шильниковой Ольге Николаевне — учителю Порецкой средней школы.

За заслуги в области охраны окружающей среды и природных ресурсов почетное звание «Заслуженный эколог Чувашской Республики» присвоено Барышниковой Галине Ивановне — начальнику химико-бактериологической лаборатории ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения».

За заслуги в области энергетики почетное звание «Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Константинову Дмитрию Александровичу — исполнительному директору Чувашской энергосбытовой компании, г. Чебоксары.

За вклад в развитие местного самоуправления Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Канылина Людмила Викторовна — заместитель главы администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, Сучкова Людмила Павловна — главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Янтиковского района.

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Этим же Указом за вклад в достойное воспитание детей Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждены Васильева Ирина Юрьевна — мать семерых детей, г. Чебоксары, Ветликова Марина Семеновна — мать пятерых детей, г. Шумерля, Владимирова Вера Афанасьевна — мать шестерых детей, Красноармейский район, Ефремова Полина Аркадьевна — мать пятерых детей, Аликовский район, Изванова Мария Андреевна — мать пятерых детей, Чебоксарский район, Павлова Елена Ивановна — мать шестерых детей, Урмарский район, Харитонова Зоя Михайловна — мать пятерых детей, Шумерлинский район, Шилова Наталия Валерьевна — мать шестерых детей, г. Чебоксары.