Документы бывшего главреда «СЧ» выставили на аукцион

Как они туда попали, будет разбираться полиция

Удостоверения редакции газеты «Советская Чувашия» и Союза журналистов СССР, мандат участника российского журналистского съезда — эти и многие другие документы бывшего главного редактора «СЧ» Исаака Кириллова выставлены на продажу на электронной торговой площадке Аукцион.ру.

Владелец документов, замечательный журналист и главный редактор, много лет проработавший в нашей газете, ушел из жизни в феврале 2016 года. Но мы знаем, что и дочь Елена, и зять Станислав очень трепетно относятся к памяти Исаака Пантелеймоновича. Поэтому первой мыслью было: что случилось в семье? Второй: надо выкупить эти раритеты, если что — им всегда найдется место в редакционном музее.

Но для начала корреспондент «СЧ» все-таки связался с дочерью, которая на тот момент находилась в командировке. И именно от него Елена Исааковна узнала о продаже удостоверений отца. Сказать, что она была в шоке — значит, ничего не сказать. «Все папины документы хранились в отдельной коробке в его квартире, где сейчас никто не живет, — пояснила она, придя в себя. — И кроме нас там никого не бывает».

Впрочем, один посторонний человек в этот дом все-таки приходил. Зять Станислав вспомнил, что летом они дали объявление о том, что отдадут в хорошие руки книжные полки, стоявшие в той старой квартире. Пришел мужчина, полки брать не стал, мол, по размеру не подходят, но попросил подарить ему несколько книг. «Когда он выбирал книги, я выходил из комнаты, — рассказал Станислав. — Возможно, тогда документы и исчезли».

Со Станиславом мы договорились, что он обязательно обратится в полицию. А сотрудников МВД попросили оказать всяческое содействие и родственникам нашего Исаака Пантелеймоновича, и самой редакции.

Представившись покупателями, связались мы и с продавцом, выставившим на аукцион лоты с удостоверениями Исаака Кириллова. И тот пообещал сделать скидку на оптовую покупку. Про другие моменты в интересах следствия корреспондент «СЧ» расспрашивать не стал. Среди лотов этого продавца, кстати, множество раритетов советских времен — от вымпела пионерскому отряду за успехи в сборе макулатуры (всего за 100 рублей) до заколки водителя АВТО и юбилейного знака «10 лет «Чувашколхозстройобъединению» за 40 рублей. Но одно дело значки и сувениры, и совсем другое — личные документы. Надеемся, вскоре мы узнаем, как они попали к человеку, разместившему лоты на электронном портале.