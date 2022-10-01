Чем поможет призывная комиссия и как отправить мобилизованному посылку?

Вопросы по поводу частичной мобилизации продолжают волновать граждан

Жителей республики продолжают держать в курсе того, как в регионе проходит частичная мобилизация, объявленная Президентом страны 21 сентября. Напомним, в конце сентября военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков провел в редакции «СЧ» пресс-конференцию, на которой ответил на самые злободневные вопросы. В этот раз волнующую тему обсуждали в прямом эфире при участии представителей военкомата республики, Госслужбы Чувашии по делам юстиции, ГКЧС и Минтруда Чувашии.

Трансляция шла в паблике «Объясняем. Чувашская Республика» социальной сети ВКонтакте, куда уже заранее стали поступать вопросы от граждан, кроме того, их можно было задать и во время эфира в чате. Отметим, официальный интернет-ресурс «Объясняем. РФ» был запущен 1 марта Правительством России, чтобы доводить до россиян актуальную и правдивую информацию о социально-экономической ситуации в стране.

Заместитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Игорь Михайлов рассказал о том, какая задача стоит перед призывной комиссией Чувашской Республики по мобилизации граждан. Суть ее — в координации работы всех комиссий на уровне муниципалитетов, которые возглавляют главы местных администраций и представители военкомата. Сюда могут поступать обращения самих мобилизованных или членов их семей по поводу каких-либо нарушений. С начала объявления частичной мобилизации в комиссию поступали жалобы, связанные с правомерностью повесток и правом на отсрочку, некоторые люди беспокоились, что потеряют рабочее место.

На вопросы, касающиеся категорий граждан, попадающих под мобилизацию или имеющих право на отсрочку, ответил начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата Чувашии Павел Васюков.

О том, какие меры поддержки оказываются мобилизованным, проинформировал заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Алексей Григорьев. В частности, он рассказал о принятых на днях решениях Главы республики. Согласно подписанному указу, для детей призванных по мобилизации предусматривается бесплатное двухразовое питание в школах, также они могут бесплатно посещать кружки в государственных образовательных организациях, спортивные организации и учреждения культуры. Кроме того, как уже сообщала «СЧ», будет учреждена ежемесячная стипендия Главы Чувашии для школьников — детей военнослужащих в размере 2 тыс. рублей. Органам местного самоуправления рекомендовано освободить от платы за присмотр и уход за детьми-дошкольниками. Также семьи могут рассчитывать на бесплатную психологическую и юридическую помощь. Поддержку окажут и в догазификации. И так далее.

Граждане также интересовались, возместят ли мобилизованному стоимость турпутевки, которую он приобрел еще до того, как его призвали, предоставят ли призванному на службу кредитные каникулы в банке, как обстоят дела с обмундированием военнослужащих. Как рассказал руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, Минобороны полностью обеспечивает всем необходимым военнослужащих, но помогает в обмундировании наших бойцов и республика. Распоряжением Кабмина Чувашии выделены дополнительные средства из республиканского бюджета, нужные вещи уже закупаются и поставляются в учебные центры. Кстати, в ближайшее время запланирована очередная поездка на сборный пункт.

На вопрос, можно ли передавать мобилизованным посылки, Павел Васюков ответил положительно: посылку можно отправить по почте, адрес подскажут в военкомате республики. Если воинская часть, где дислоцируется учебный центр, находится недалеко, можно и самим отвезти ее мобилизованному, предусмотрены специальные часы для встречи.

Кстати

Поскольку время прямого эфира было ограничено, а вопросов у людей накопилось немало, участники встречи пообещали, что на все поступившие и не озвученные в ходе трансляции обращения граждан обязательно будут даны ответы.