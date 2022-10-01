Сегодня в прямом эфире расскажут про частичную мобилизацию

Сегодня в 16.00 в паблике «Объясняем. Чувашская Республика» ВКонтакте пройдет прямой эфир на тему частичной мобилизации в республике. На все волнующие жителей Чувашии вопросы подробно ответят руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Игорь Михайлов, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Алексей Григорьев и начальник отдела Военного комиссариата Чувашии Павел Васюков. Спикеры расскажут, как проходит частичная мобилизация в Чувашии, объяснят, кто подлежит мобилизации, в каких случаях предоставляется отсрочка и какие социальные гарантии предоставляются военнослужащим, доложат, как республика организовала отправку военнослужащих, и ответят на другие актуальные вопросы.