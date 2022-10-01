Главное богатство Чувашии — люди. Республика в событиях и лицах. 11-17 октября

11 октября

1914 — спортивное общество «Стрела» Алатыря внесено в реестр обществ и союзов Симбирской губернии. Это первая официально зарегистрированная организация спортсменов на территории современной Чувашии. Проводило работу по пропаганде физкультуры и спорта, организовывало соревнования по гимнастике, легкой атлетике и футболу.

1937 — в Алатыре введена в эксплуатацию фабрика «Спортинвентарь». В годы Великой Отечественной войны поставляла лыжи в Красную Армию. С 1965 года — Алатырская фабрика музыкальных инструментов, выпускала пианино «Октава», струны, кресла театральные, стулья, вешалки и другую полезную продукцию.

1948 — в д. Шипырлавар Красноармейского района родился Вячеслав Петрович Петров, лауреат Государственной премии СССР, полный кавалер ордена Трудовой Славы. В 1972-1991 годах работал формовщиком Московского автозавода имени И.А. Лихачева.

12 октября

1888 — в г. Мариинский Посад родился Петр Павлович Бондарев, один из активных участников борьбы за установление советской власти в Чувашии. В 1918 году избран председателем Чебоксарского уездного исполкома Советов, был председателем уездного военно-революционного комитета. С 1919 года служил военным инженером 21-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Погиб в ходе наступательных боев на польском фронте. Eго именем названы улицы в г. Чебоксары и родном городе.

1915 — в д. Сюрла-Три Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района) родился Алексей Иванович Воробьев. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1942 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года за героизм и мужество, проявленные при форсировании канала Тельтов в Берлине и очищении его берега от вражеских мин. После войны работал председателем колхоза в родной деревне, военруком в Моргаушской средней школе.

2007 — Священным синодом Русской православной церкви бывшая игуменья Чебоксарского Спасо-Преображенского православного женского монастыря Тамара (в миру Мария Сатси) причислена к Собору новомучеников и исповедников российских. Икона преподобномученицы игуменьи Тамары находится в Спасо-Преображенском женском монастыре на Владимирской горке в г. Чебоксары.

13 октября

1890 — в д. Можары Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Сергей Андреевич Коричев, первый председатель Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР. В 1921-1924 годах возглавлял исполнительный комитет Чувашской автономной области. Был руководителем Представительства Чувашской АССР при Президиуме ВЦИК. В послевоенное время работал начальником управления рабочего снабжения Министерства здравоохранения СССР.

1936 — в Чебоксарах в бывшем здании склада купцов Ефремовых открылся Центральный Дом пионеров и октябрят (ныне Дворец детского и юношеского творчества). В первые годы его существования были образованы танцевальный, драматический, хоровой кружки, изостудия, духовой оркестр.

1967 — за заслуги в развитии социалистической экономики и культуры Чувашская АССР была награждена Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

1994 — Государственный Совет Чувашии установил День чувашской государственности в статусе главного праздника республики. С 2000 года отмечается как День республики. В советское время 24 июня праздновался как День чувашской автономии.

14 октября

1907 — в чувашском селе Туарма Самарской губернии (ныне в Шенталинском районе Самарской области) родился Григорий Ильич Кузнецов. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года за героизм, проявленный при форсировании р. Березины и освобождении городов Орша и Борисов.

1918 — в д. Мижули Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Николай Васильевич Овчинников, народный художник Чувашской АССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К. Иванова. После окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина более сорока лет преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте имени И.Я. Яковлева. В 1961-1983 годах возглавлял Союз художников Чувашии. Более 500 произведений Н. Овчинникова хранятся в собраниях 35 художественных музеев и галерей страны и за рубежом.

1923 — в д. Троицкое Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Алексей Иванович Иванов. В Великой Отечественной войне участвовал с мая 1942 года. Был смертельно ранен в бою за Одерский плацдарм. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Именем Героя названы улицы в пос. Вурнары и родной деревне, где также установлен обелиск.

1985 — чебоксарская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Солдатова в Сеуле стала чемпионкой мира по стрельбе из лука. Ее именем названа специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука в Чебоксарах.

2009 — в пос. Кугеси перед Чебоксарским районным музеем «Бичурин и современность» установлен памятник уроженцу Чувашского края, выдающемуся ученому-востоковеду, основателю российской синологии Никите Яковлевичу Бичурину. Автор — заслуженный художник Чувашии Федор Мадуров.

15 октября

1889 — в д. Аттиково Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Сергей Порфирьевич Петров, видный государственный и партийный деятель. Возглавляя в 1926-1937 годах Чувашский обком ВКП(б), внес большой вклад в развитие экономики и культуры республики. В 1935 году был награжден орденом Ленина. В 1938 году репрессирован, реабилитирован посмертно в 1955 году. Его именем названа улица в Чебоксарах.

1920 — на учредительном съезде создан Чувашский областной союз потребительских обществ (с 1939 года — республиканский союз потребительских обществ). В течение многих лет является лидером экономического соревнования среди потребительских союзов России.

1931 — Нижегородский краевой комитет партии (в 1929–1936 годах Чувашская АССР находилась в составе Нижегородского края) принял решение о строительстве в Чебоксарах Дома печати. Построен на улице Володарского в 1935 году в стиле архитектуры конструктивизма.

16 октября

1897 — в д. Старое Дуваново Симбирской губернии (ныне Дрожжановского района Республики Татарстан) родилась Ульяна Тимофеевна Тимофеева (Шербиге), первая чувашская драматическая актриса с высшим театральным образованием. Окончила Симбирскую чувашскую учительскую школу, Высшие государственные экспериментально-театральные мастерские в Москве. Дебютом в театре была роль Арины Пантелеймоновны в спектакле «Женитьба» в 1918 году в Казани. Служила артисткой Чувашской труппы 5-й армии Восточного фронта, Чувашского государственного драматического театра, Театра имени В.Э. Мейерхольда в Москве, работала режиссером и диктором Чувашского радиокомитета.

1919 — в д. Кудеснеры Урмарского района родился Василий Степанович Алендей (Алендеев), народный писатель Чувашской АССР. С 1944 года работал редактором районной газеты, Чувашского книжного издательства, альманаха «Т?ван Ат?л». За 30 лет творческой работы издал свыше 30 книг стихов и поэм, очерков, рассказов, повестей и романов. Известен также как переводчик и автор публицистических статей о защите и охране окружающей среды.

1926 — в Чебоксарах при испытании первого передатчика вышла в эфир первая радиопередача на чувашском языке. В том же году был оборудован первый радиоузел на 20 точек. В 1932 году Чувашская радиовещательная станция РВ-74 в числе двенадцати по стране вступила в строй. Разместили станцию на самой высокой точке Чебоксар. Эфир открывался со словами: «Итл?р! Шупашкар калаcать!» (Внимание! Говорят Чебоксары!) С этого дня в столице республики началось регулярное государственное вещание на чувашском и русском языках.

1927 — создано Общество изучения чувашской культуры в Москве. Как научно-исследовательское учреждение находилось в ведении Главного управления научных учреждений Наркомпроса России. Отделения были созданы в городах Казань, Уфа, Ульяновск, Саратов, Самара, Бугуруслан. В 1928 году по инициативе Общества в Москве торжественно отметили 80-летие со дня рождения просветителя И.Я. Яковлева и 60-летие созданной им Симбирской чувашской учительской школы. В 1931 году было переименовано в «Общество изучения экономики, культуры и быта чуваш».

1946 — Канашскому вагоноремонтному заводу передано на постоянное хранение переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата путей сообщения за успехи в выполнении производственных планов в годы Великой Отечественной войны. В годы войны на ВРЗ были изготовлены и отправлены на фронт бронепоезда «Комсомол Чувашии», «За Родину», снегоочистители, вагоны-бани и другая техника, необходимая армии.

1961 — принят в эксплуатацию аппаратно-студийный комплекс Чувашского телецентра. Чебоксарская студия телевидения начала регулярное вещание собственных передач.

17 октября

1905 — в д. Ягаткино Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) родился Яков Анисимович Анисимов. Заместитель командира 2-го стрелкового батальона 311-го гвардейского стрелкового полка за форсирование рек Прут и Тиса был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Особо отличился при форсировании Дуная. 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его имя носят улицы в г. Чебоксары, в деревнях Моргаушского района.

1918 — в с. Дурасовка Курмышского уезда (ныне с. Октябрьское Порецкого района) родился Николай Григорьевич Безруков, командир танкового батальона. За отвагу и героизм, проявленные при форсировании Днепра и закреплении плацдарма на его западном берегу, 17 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в Нижнем Новгороде и Саратове, колхоз на его родине.

1922 — в д. Байгеево Чебоксарского уезда (ныне Цивильского района) родился Герман Терентьевич Прокопьев, полный кавалер ордена Славы. Наводчик орудия 124-го гвардейского артиллерийского полка сержант Г. Прокопьев в Великой Отечественной войне участвовал с апреля 1942 года.

1927 — в д. Шибулаты Урмарского района родилась Клавдия Васильевна Петрова, Герой Социалистического Труда, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник высшей школы РСФСР, почетный гражданин Костромской области. С 1962 года работала в Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Автор более 130 научных трудов.

1929 — в д. Старое Буяново Янтиковского района родился Геннадий Терентьевич Терентьев, народный артист Чувашской АССР, заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии имени К. Станиславского. С 1954 года работал в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова: актером, заведующим литературной частью. Сыграл множество ролей в радио- и телепостановках. Известен как исполнитель чувашских народных песен под псевдонимом Ухтер Мучи.

1948 — в с. Комсомольское родился Владимир Николаевич Краснов, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, заслуженный тренер Чувашии и России. Работает тренером-преподавателем Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по велоспорту имени В. Ярды. Воспитал более 30 высококвалифицированных велогонщиков, в том числе бронзового призера летних Олимпийских игр Ирину Калентьеву, победительницу Всемирной летней Универсиады Ксению Кириллову, бронзового призера Кубка мира по кросс-кантри среди молодежи Ольгу Терентьеву. Был тренером команды России на XXVIII летних Олимпийских играх.

1959 — в д. Стрелецкая Ядринского района родился Валерий Янович Лаптев, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы, победитель Кубка мира по боксу. Руководил Детско-юношеской спортивной школой имени олимпийского чемпиона В. Соколова. Президент федерации бокса Чувашской Республики, судья международной категории по боксу.

1969 — образован Чувашский государственный музыкальный театр путем отделения от Чувашского государственного академического музыкально-драматического театра. Основателем и первым главным режиссером был уроженец Аликовского района, народный артист Чувашии и России Борис Семенович Марков. Решением Совета Министров республики от 1 ноября 1993 года переименован в Чувашский государственный театр оперы и балета.

Публикуется в рамках проекта «Наша гордость», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики