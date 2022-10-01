За срыв сроков с подрядчиков спросят строго

Строительство дорог, стадионов, сетей водоснабжения и прочих объектов, возводимых в рамках национальных и региональных проектов, идет под постоянным контролем. Но проблемы, тем не менее, возникают и на этих важных стройках. Узкие места обсудили на состоявшемся на этой неделе заседании штаба по вопросу строительства, реконструкции и капремонта объектов капитального строительства в рамках национальных проектов под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Не было особых вопросов по строительству спортивных объектов, новых ФАПов и амбулаторий, учреждений культуры. А вот по другим направлениям было, на что обратить внимание. Как рассказал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов, в этом году по программе «Стимул» (нацпроект «Жилье и городская среда») в республике строится две дороги протяженностью 1,6 км, две сети ливневой канализации и сеть водоснабжения в новом микрорайоне Чебоксар. Два из этих объектов — сети водоснабжения в микрорайоне «Акварель» и сети ливневой канализации в первой очереди 7-го микрорайона Чебоксар — проблемные: подрядчик, СМУ-115, сорвал сроки сдачи объектов и сейчас ведет работы низкими темпами.

Повод для критики нашелся и при обсуждении работ в рамках регионального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Экология»). Существует проблема по вводу в эксплуатацию станции обезжелезивания воды в поселка Киря Алатырского района, сообщил руководитель Минстроя. Пуск этой станции для района очень важен — он позволит привести качество питьевой воды в соответствии с санитарными нормами. Изначально сдача объекта была запланирована на июль нынешнего года. Однако в связи с расторжением контракта АО «Водоканал» с ООО «ГидроПро» сдвинулись сроки поставки оборудования. С новым поставщиком, ООО «ГК Гост», контракт заключен 29 сентября, а пуско-наладочные работы на станции будут выполнены только в конце ноября. Низкими темпами ведутся работы и на объекте «Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне «Новый город» (региональный проект «Оздоровление Волги»). В том числе и потому, что здесь возникли вопросы по вырубке деревьев.

Не мешало бы ускорить работы и по благоустройству общественных территорий, отметили на заседании штаба. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») в этом году в республике должны привести в порядок 30 таких территорий. По данным на начало этой недели, на 17 объектах работы завершены, на 13 — еще ведутся, отметил Павел Данилов. И добавил, что главам администраций муниципальных и городских округов надо приложить все усилия, чтобы сдать объекты в текущем году.

«Застройщикам и подрядчикам важно выполнять взятые на себя обязательства. А за нерадивое отношение они будут отвечать по всей строгости закона», — отметил на заседании штаба Глава Чувашии. В республике, напомнил он, проводятся масштабные работы по реализации нацпроектов, капремонту школ и дорог, модернизации сферы ЖКХ. Инвестиции по этим направлениям в последние годы существенно растут.

«Однако есть факты, когда ситуация вызывает определенную обеспокоенность, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы будем поддерживать и стимулировать подрядчиков только в случае, если не будет фиксироваться нерадивое отношение и нарушение законодательства. В противном случае будем применять строгие меры, начиная от административного наказания и заканчивая уголовным делом. Возможности, которые открываются сегодня, скорость принятия решений в стране не позволяют расслабляться. Есть прямые указания Президента, каждый бюджетный рубль должен доходить до мероприятия и реализовываться в срок».