За заслуги в труде

Указом Главы Чувашии от 23 сентября девяти жителям республики присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Головач Вере Михайловне — заместителю руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике, Мамуткиной Наталии Владиславовне — главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Дроздову Игорю Юрьевичу — начальнику производственно-диспетчерского отдела ООО «ЭЛИНОКС», г. Чебоксары, Ландарь Ирине Николаевне — начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Макаровой Валентине Владимировне — контролеру станочных и слесарных работ службы качества АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Прокофьевой Валентине Николаевне — штамповщику ООО «Техма-Агромаш», г. Чебоксары, Семеновой Тамаре Николаевне — начальнику бюро планово-диспетчерского отдела инженерно-производственного комплекса «Реконт» АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Сергеевой Тамаре Михайловне — комплектовщику изделий и инструмента первого сборочного цеха АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»;

«Заслуженный спасатель Чувашской Республики» Петрушкину Александру Петровичу — начальнику поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.