Строители Чувашии восстанавливают дома в Мариуполе

Работы проходят согласно договоренностям, заключенным ранее Главой Чувашии Олегом Николаевым с руководителями регионов Донбасса. За нашей республикой закреплено восемь многоквартирных домов. Четыре из них согласно итогам обследования можно восстановить, еще четыре подлежат сносу, после чего на их месте будут отстроены новые дома.

«На объекты уже поступают стройматериалы, в частности, полипропиленовые трубы, кровельные материалы, радиаторы и окна, — сообщил руководитель Минстроя республики Павел Данилов. — Демонтаж стояков отопления завершен в двух домах и продолжается в третьем, опрессовка элеваторных узлов завершена полностью, начаты работы по демонтажу и монтажу кровельного покрытия. К работам привлечены 136 человек и две единицы техники».