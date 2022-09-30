Планерка Главы: бойцам — поддержка, домам — тепло

Любая помощь сейчас бесценна

Начало нового отопительного сезона в республике обсудили в понедельник на еженедельной правительственной планерке под руководством Главы Чувашии. Особое внимание уделено и поддержке мобилизованным землякам.

ПОРУЧЕНИЕ.

Устранить недостатки и получить паспорта готовности объектов к отопительному сезону до 15 ноября. Ускорить темпы модернизации системы теплоснабжения.

Первыми тепло ощутили в социальных учреждениях республики — там батареи начали греть с 14 сентября, а в домах людей потеплело с 26 сентября. В целом на сегодня, как сообщил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, пуск тепла в республике осуществлен на 96,9%. В десяти муниципалитетах тепло есть во всех жилых домах и социальных объектах.

Во всех муниципалитетах на 100%, кроме Чебоксар, Новочебоксарска и Козловского района, готовы к отопительному сезону и объекты коммунального хозяйства. В Козловском районе не получены техусловия для внесения изменений в проект блочно-модульной котельной в связи с реконструкцией котла котельной Дома культуры в деревне Андреево-Базары. В Чебоксарах и Новочебоксарске не завершены работы по замене ветхих тепловых сетей.

Получить паспорта готовности к нынешнему отопительному сезону все муниципалитеты должны до 15 ноября. В предыдущем отопительном сезоне, как напомнил Павел Данилов, паспорта, или акты готовности, не были получены в пяти муниципалитетах.

Как добавил руководитель Госжилинспекции — главный государственный жилищный инспектор Чувашии Виктор Кочетков, по данным на понедельник, в Чебоксарах без тепла оставались еще четыре дома: если в доме по проспекту Мира, 18 продолжается ремонт, то в домах по Московскому проспекту, 41 и 19/1 и по улице Гузовского, 21 жильцы приняли решение отопительный сезон начать с 3 октября. Все социальные объекты, кроме нескольких школ и одного детского сада, находящихся на капремонте, теплом обеспечены.

Задолженность предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилась. Как напомнил Павел Данилов, в прошлом году в республике приняли нормативно-правовой акт, позволяющий компенсировать часть сверхнормативных потерь ресурсоснабжающих организаций. Сейчас в Минстрое собирают необходимую информацию о размерах компенсации. Так, в прошлом году МУПам на возмещение расходов было выделено порядка 90 млн рублей из республиканского бюджета в форме субсидий.

Как прокомментировал Олег Николаев, установленные тарифы не покрывают затраты, возникающие из-за сильной изношенности сетей и объектов. «Понимая, что такая ситуация ведет к банкротству предприятий, параллельно запустили серьезную программу модернизации всей системы теплоснабжения… Нам в помощь — инфраструктурные бюджетные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства», — отметил Глава Чувашии.

Также он напомнил, что республика постепенно погашает задолженность за энергоресурсы. Это позволит использовать возможности крупнейших корпораций России, в частности, Газпрома, для реализации масштабных инвестиционных проектов в Чувашии. Так, запустить газ в Заволжье планируется уже 28 октября, сообщил Олег Николаев. Это долгожданное событие даст мощный импульс развитию этой территории. «Все зависит только от нас», — нацелил руководитель республики, призвав глав администраций муниципалитетов и всех задействованных лиц выполнить взятые обязательства.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не оставлять без внимания ни одну жалобу, поступающую от жителей республики по вопросам частичной мобилизации.

С 22 сентября, на следующий день после объявления в России частичной мобилизации, оперативную информацию по всем возникающим вопросам жители республики могут получить по единому номеру 122 — на кнопке «1» появился соответствующий справочный раздел. Как доложила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, поступило уже более десяти тысяч звонков. А с 26 сентября голосовое меню кнопки разделено на четыре тематики: условия мобилизации, вопросы вручения повестки, медицинские условия частичной мобилизации и социальные гарантии.

Звонки принимают 17 операторов, при необходимости они могут переключить дозвонившегося на психолога. Если потребуется, количество операторов могут увеличить. Впрочем, если в первую неделю на горячую линию поступало более 500 звонков, то сейчас их количество падает. Кроме того, совместно с Центром управления регионом в Телеграм запущен чат-бот, в котором можно найти ответы на все волнующие вопросы. Есть и еще один региональный ресурс — сайт help21.ru, где дублируются все вопросы-ответы, поступающие на номер 122.

По поручению Олега Николаева по номеру 122 принимают также жалобы от граждан по вопросам частичной мобилизации. «Уже поступило 24 жалобы. Обращения обрабатываются во взаимодействии с Госслужбой по делам юстиции, военным комиссариатом Чувашии, а также органами исполнительной власти. Затем оператор колл-центра осуществляет обратный звонок», — дополнила Кристина Майнина. А с 1 октября жалобы принимают и через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Менее чем через 24 часа заявителю должны ответить на его обращение. За выходные через этот сервис поступило 4 жалобы. Все они успешно отработаны. Воспользоваться платформой «Госуслуги. Решаем вместе» можно и в любом офисе МФЦ, дополнил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов.

«Ожидаемо было, что вопросы через неделю начнут сокращаться. Значит, информация, которую мы предоставляем людям, доходит, и понимание ситуации появляется. Важно не сбавлять темпов, постоянно держать руку на пульсе, особое внимание уделять жалобам. За каждой из них — конкретный инцидент и, возможно, нарушение прав. Любую жалобу нужно тщательно разобрать и, конечно, не допускать подобного впредь», — поставил задачу Глава Чувашии.

Особое внимание сейчас уделяется обеспечению частично мобилизованных. Как сообщил Олег Николаев, из резервного фонда выделены средства на экипировку бойцов, уже идет процесс закупки необходимой амуниции. Во вторник на прошлой неделе фонд развития Чувашии «Перле» открыл спецсчет по сбору денежной помощи в поддержку призванных в ряды российской армии. Глава республики в помощь мобилизованным перечислит свой недельный заработок.

Всего, по словам исполнительного директора фонда «Перле» Наталии Колывановой, на спецсчет поступило 1,38 млн рублей. Средства переводят как предприятия, так и обычные люди. Кто-то из жителей переводит по 2-3 тысячи рублей, а кто-то и 25 тысяч. «Для меня Россия — моя Родина, а в трудное время Родине надо помогать, что я буду делать и дальше», — с такими словами перечислила 10 тысяч рублей в помощь военнослужащим из Чувашии 70-летняя чебоксарка Татьяна Петрова. Поступает и вещевая помощь от организаций.

«В числе первых значительные денежные переводы сделали ПО «Чувашпотребсоюз», ООО «Лорд», ООО «Энергофинансгрупп», швейная фабрика «Элита», ООО «Фасады и декоры», ООО «Шумтранс Авто», индивидуальные предприниматели Нина Соколова и Александр Пронин. Заявили о намерении участвовать в акции крупнейшие предприятия и общественные организации Чувашии», — отметила Наталия Колыванова.

В помощь чувашским бойцам направят и все средства, которые соберут от продажи билетов на патриотический концерт «Своих не бросаем» 7 октября в театре оперы и балета. По инициативе творческих коллективов его организует Минкультуры Чувашии.