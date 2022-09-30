Военком Чувашии ответил на вопросы о частичной мобилизации

«По каждому особому случаю разберемся отдельно…»

У всех на устах сейчас частичная мобилизация, объявленная Указом Президента страны 21 сентября. Кто попадает под нее, какие категории военнообязанных могут получить отсрочку, что делать, если пришла повестка, и всегда ли она означает, что тебя мобилизуют?.. — вопросов за последнее время у людей накопилось немало, они обсуждаются и дома, и на работе, и в транспорте. Масла в огонь подливают и многочисленные фейки в интернете и противоречивые сведения из сомнительных источников. Поэтому военкомат республики решил провести пресс-конференцию, чтобы граждане получили самую точную и проверенную информацию, что называется, из первых уст.

Встреча с региональными СМИ прошла в редакции «Советской Чувашии» и длилась более часа. На вопросы корреспондентов отвечали военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков и начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата Чувашии Павел Васюков. Также в мероприятии принял участие начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Дмитрий Тимофеев, поскольку именно это ведомство курирует действия в отношении мобилизованного до того, как его направили в войска.

Напомним, глава государства Владимир Путин поручил проводить надзорную работу, чтобы не допускать ошибок в процессе частичной мобилизации. К слову, в ближайшие дни в каждую призывную комиссию республиканского и местного уровня будет включен сотрудник прокуратуры региона.

Прежде всего военком напомнил, что для оперативного решения и разъяснения вопросов о порядке проведения частичной мобилизации можно обращаться на телефоны горячей линии 122, 62-13-33, 62-01-97 или найти нужный ответ на сайте объясняем.рф. Мы же постарались охватить в материале самые животрепещущие темы.

— Как вручают человеку повестку? Означает ли это, что он стопроцентно чуть ли не завтра будет отправлен в войска?

— Граждан оповещают о мобилизации, вручая повестку мобилизуемому лично в руки под подпись, — ответил военком республики. — Ее могут принести как по месту жительства, так и на работу. При этом работодатель обязан по закону оказать всяческое содействие военкоматам в своевременном оповещении и явке граждан, которые подлежат призыву по частичной мобилизации.

— Также гражданин может вызываться в комиссариат по повестке и по другим причинам, например, для уточнения учетно-воинских данных, — добавил Павел Васюков. — К примеру, у человека может поменяться семейное положение, возможно появились какие-то болезни. Поэтому он должен в установленные сроки сообщить об этом в военный комиссариат. В повестке указана цель вызова в комиссариат.

— Некоторые возмущаются, что повестку получают граждане, имеющие право на отсрочку, — продолжил Бахтиер Холиков. — Такое происходит, когда граждане частично сами не выполняют обязанности по воинскому учету. Так, необходимо в двухнедельный срок сообщать в военкомат по месту жительства сведения о своем семейном положении, состоянии здоровья, получении инвалидности, месте работы и так далее. Увы, руководители предприятий и организаций иногда тоже нарушают требования по части воинского учета и несвоевременно сообщают в военный комиссариат об изменениях учетных данных, не в полном объеме ведут работу по «бронированию» своих работников.

— Кого не призовут в рамках частичной мобилизации?

— Не мобилизуют граждан, имеющих не снятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления; забронированных граждан; признанных временно не годными к военной службе; опекунов, занятых постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, сестрой, дедушкой или бабушкой, которые нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья. Не призовут многодетных отцов, имеющих четверых и более детей до 16 лет включительно или троих детей в возрасте до 16 лет и супругу на сносях, срок беременности которой составляет не менее 22-х недель. Отсрочка есть и у тех, чья мать кроме них имеет на иждивении еще четырех и более детей до 8 лет и воспитывает их без мужа.

Также попали под ограничение работники судов, прокуратуры, МЧС, студенты, независимо от очной или заочной формы обучения, сотрудники тех предприятий и организаций, которые занимаются жизнеобеспечением городов и районов, представители банковской системы, сотовых компаний и так далее.

— На одном из недавних правительственных совещаний было предложено не призывать из запаса работников системообразующих предприятий региона. Есть ли уже список?

— Список формируется, работа с предприятиями ведется. Более подробная информация появится в ближайшее время, — пообещал военком.

— Обо всех ли сотрудниках идет речь или только о тех, чье присутствие критически необходимо на предприятиях? — уточнили журналисты.

— Если мы говорим о «брони», то это касается предприятий, занимающихся производством продукции для нужд обороны страны, — пояснил Бахтиер Холиков. — В организациях, не связанных с выпуском гособоронзаказа, могут призываться до 30% от численности личного состава. Отмечу, мы проводим мероприятия по частичной мобилизации, призываться будет всего 1% от общего мобилизационного ресурса страны. И по каждому особому случаю мы разбираемся отдельно.

— Если деятельность военнообязанного связана с командировками, ему нужно получать разрешение из военкомата на выезды?

— Во время проведения частичной мобилизации внутри страны никаких ограничений не предусмотрено, — сообщил Бахтиер Махмаджонович. — Каждый гражданин может свободно перемещаться из одного региона в другой. Те же запасники, кто планирует выехать за пределы страны в служебную командировку, должны получить в военкомате соответствующую справку.

— В каких войсках будут служить мобилизованные из Чувашии? Не получится ли так, что санинструктора отправят в танкисты?

— Таких «перекосов» у нас не было, это недопустимо, — прокомментировал военком. — Все граждане будут проходить службу в зависимости от ранее полученной ими военно-учетной специальности и боевого опыта.

К СВЕДЕНИЮ В прокуратуре Чувашии заработала круглосуточная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Вопросы можно задать по телефону 8 (8352) 39-20-58 (дежурный прокурор).

— Можно ли мобилизованным брать смартфоны или лучше взять кнопочные телефоны?

— Рекомендуется брать с собой кнопочный телефон, — ответил Павел Васюков. — Территория воинской части, в том числе учебного центра, куда поступают мобилизованные, режимная, где действуют установленные правила.

— Есть ли проблемы с обеспечением мобилизованных экипировкой и предметами первой необходимости?

— Все граждане, которые будут призываться по мобилизации, должны иметь при себе паспорт, военный билет, удостоверение получения военно-учетной специальности в ДОСААФ, если таковое имеется. Остальными видами довольствия мобилизованных граждан в полном объеме обеспечивает Министерство обороны Российской Федерации, — сказал Бахитер Холиков.

— И все-таки, если у человека есть возможность приобрести улучшенную экипировку, он может с собой ее взять? — уточнили представители СМИ у военкома.

— Если есть желание, то запрета нет. Предметы военной экипировки и обмундирования в свободной продаже есть в специализированных магазинах, в том числе и в Чебоксарах. Но, повторюсь, это по желанию, никто не обязывает.

— Кому принадлежат такие магазины? Говорят, цены в них резко подскочили…

— В принципе, продажей камуфляжной одежды, вещмешков, рюкзаков может заниматься любой предприниматель. По поводу повышения цен ФАС России уже начал антимонопольное расследование, — сообщил Дмитрий Тимофеев. — Были затребованы сведения о ценах и обоснования в случае завышения. Соответствующая оценка будет дана.

— Как реагировать на телефонные и интернет-сообщения «помогу избежать мобилизации за определенную плату», «оформим нужные справки» и тому подобное?

— Действительно, появляются такие сообщения, — согласился представитель прокуратуры. — Тексты стандартные: мол, вы попали под мобилизацию, можем убрать вас из списка и так далее. И цель тут одна — выманить побольше денег. Само предложение и изготовление «липового» документа — это состав уголовно наказуемого деяния. Размещение такого сообщения подлежит блокировке в досудебном порядке. Хотелось предупредить граждан, что это мошенничество, очередной способ обмануть человека. Лучше сообщить о таких предложениях в прокуратуру.

— Родные мобилизованных обеспокоены, в каких условиях размещены наши военнослужащие, где и как проходит их обучение?

— Мобилизованные граждане, отправленные из Чувашии, сейчас проходят обучение по программам боевой подготовки в учебном центре одного из современных городков. Проводится так называемое боевое слаживание, где бойцы вспоминают ранее приобретенные навыки. Для военнослужащих созданы все бытовые условия и удобства, есть столовая, душевые, горячая вода и так далее. Имеется и «точка» военторга, где человек может приобрести для себя все необходимое, —проинформировал Бахтиер Холиков.

— Будут ли призывать новобранцев и тех, кто уже отслужил год и возвращается домой?

— Ни тех, ни других, — заверил военный комиссар. — Родителей могу успокоить, чтобы они не переживали. Ребята, которые подлежат осеннему призыву, будут служить на территории России и к участию в военной спецоперации привлекаться не будут.

Интересовались журналисты и социальными гарантиями мобилизованных, какое они будут получать денежное довольствие. Отметим, по словам военкома, денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

Добавим также, что если человек, которому пришла повестка, или его родственники посчитали, что права были нарушены, нужно обращаться в призывные комиссии, там в ситуации обязательно разберутся. Если меры не будут приняты, можно обратиться в прокуратуру республики или района. Пока сообщений о каких-либо нарушениях в надзорное ведомство не поступало.

Между тем

Подать заявление и жениться можно в один день

Во время пресс-конференции журналисты также поинтересовались, как быть, если запасник еще до того, как ему пришла повестка, запланировал жениться? «Вопрос рассмотрят на заседании призывной комиссии и коллегиально будет вынесено решение, предоставить попадающему под частичную мобилизацию гражданину отсрочку или нет», — ответили представители военкомата республики. Между тем, по данным Государственной службы Чувашии по делам юстиции, в республике за последнее время женились свыше полусотни мужчин, призванных на военную службу. Кроме того, приняты заявления на ближайшие даты о сокращении срока регистрации заключения брака из-за мобилизации. «По закону подавшие заявление пары зарегистрировать свой брак и получить свидетельство могут не раньше, чем через месяц, но в случае мобилизации подать заявление и стать мужем и женой можно в один день», — прокомментировали «СЧ» в Госслужбе. И добавили, что граждане вправе обратиться в любой орган ЗАГСа региона независимо от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт и справку об уважительной причине (в данном случае повестку о мобилизации).