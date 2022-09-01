Как обезопасить себя от падений в пожилом возрасте

Старение населения Земли ассоциируется с ростом патологии, характерной для старших возрастных групп, в частности переломов вследствие падений. В молодости переломы для человека не представляют серьезной опасности: кости срастаются достаточно быстро. У пожилых людей восстановление длится дольше, а сама травма может иметь серьезные последствия. О причинах падений в пожилом возрасте и их профилактике рассказывает главный внештатный специалист-гериатр Минздрава Чувашии Нина Сергеевна Сидорова.

— О падениях в пожилом возрасте, как о ключевом гериатрическом синдроме в России серьёзно заговорили 10 лет назад. С тех пор в отечественной терапевтической практике этой проблеме уделяют всё больше внимания. На сегодняшний день в гериатрии появилось понимание, что падения в пожилом возрасте не носят внезапный или случайный характер.

С медицинской точки зрения, падение в пожилом возрасте – это многофакторный синдром, который складывается из множества причин. Среди внешних причин выделяют неудобную обувь, плохие очки, неправильную и неудобную организацию бытовой среды.

Внутренние причины – это нарушение со стороны опорно-двигательного аппарата, снижение зрения, слуха, проблемы нервной и сердечно-сосудистых систем. Со многими из этих явлений можно бороться и снизить риск падения.

— В каком возрасте чаще всего встречаются падения с переломами костей в пожилом возрасте? И какие кости травмируются чаще всего?

— Самая высокая распространенность падений и смертность от них встречается у лиц старше 65 лет. С возрастом вероятность получить травму при падении возрастает: в 60 лет с падениями сталкиваются порядка 30% людей, к 80 годам эта цифра возрастает до 50%. Заболеваемость переломами бедренной кости среди пациентов старше 60 лет в два раза выше и диагностируется у 237,3 тысячи человек в год. Среди травм чаще всего встречаются перелом шейки бедра, запястья и повреждения головы.

Помимо опасных для физического здоровья последствий травм, есть еще и психологические и социальные последствия: страх повторного падения может привести к развитию депрессии. Люди замыкаются в себе, чувствуют себя неуверенно, меньше общаются, реже выходят на улицу, начинают хуже питаться из-за потери аппетита. Всё это способствует снижению качества жизни, ускорению утраты физического и когнитивного функционирования, повышается потребность в посторонней помощи и уходе.

— Расскажите, пожалуйста, чтобы не было падений пожилых людей в быту, как правильно обустроить жилище?

— Половину случаев падений можно предотвратить, если обустроить быт правильно. Первое, что могут сделать родственники, это максимально организовать пространство в квартире пожилого человека. Убрать лишние предметы, о которые можно споткнуться. Проследить, чтобы было хорошее освещение, имелся ночник, удобная домашняя обувь, чтобы полы были нескользкими. Можно также добавить аккуратные поручни по маршруту к ванной или кухне.

Следующая базовая рекомендация гериатров пациентам из групп риска – укреплять мышцы. Это можно делать с помощью физических упражнений и питания. Так, в рационе важно достаточное количество белка: если в среднем возрасте норма белка составляет около 0,8 г на кг массы тела, то в пожилом возрасте этот показатель должен быть не ниже 1,2 г на кг.

Нужно больше двигаться. Не меньше 150 минут в неделю гулять на улице, а дома делать упражнения, дыхательную гимнастику. Для того, чтобы при нарушении равновесия при ходьбе иметь точку опоры, рекомендуется пользоваться тростью. Причем ее не нужно стесняться, а следует воспринимать как элемент имиджа. Среди приспособлений для профилактики падений на рынке сегодня предлагаются различные решения: бедренные протекторы для защиты от перелома шейки бедра, фиксаторы, ортезы, бандажи, экзоскелеты. Но их должен назначать врач-гериатр или другой хорошо обученный специалист.

Главное в профилактике падений пожилых людей – понять причину. Визит к врачу-гериатру поможет понять причину падений, скорректирует медикаментозное лечение и разработает индивидуальную программу профилактики падений и переломов.

Кстати

Профилактика падений является важной задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека и его независимости от посторонней помощи. В каждом регионе поэтапно внедряют комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, который разработали в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Чувашская Республика не исключение, в регионе создана междисциплинарная рабочая группа по разработке и внедрению подобного комплекса мер. В состав ее вошли специалисты разных профилей – гериатры, травматологи-ортопеды, эндокринологи, ревматологи, специалисты органов социального обслуживания населения. При Республиканском гериатрическом центре с февраля 2022 года работает кабинет травматолога-ортопеда, сейчас в республике утверждается порядок взаимодействия с социальными службами, маршрутизация пациентов, а финальной точкой станет организация кабинета профилактики падений и переломов.

Беседовала Антонина Табардак