Для сельчан откроют новые мини-рынки

За три недели владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и аграрии реализовали на сельхозярмарках «Дары осени» 175 тонн продукции: 65,7% покупок — картофель, 20% — овощи. Места для торговли предоставляются бесплатно, поэтому и цены на продукты в среднем на 30% ниже.

Об этом на еженедельной планерке, которую провел Глава Чувашии Олег Николаев, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов

Чтобы сформировать благоприятную среду для торговли, вице-премьер также предложил обустроить новые торговые ряды по примеру столичного мини-рынка по улице Эльгера. Расположатся они в Чебоксарах и Новочебоксарске, конкретные места для них определят чуть позже. Глава республики поддержал инициативу и предложил ее расширить: «Не только в больших городах должны появиться благоустроенные и удобные мини-рынки, а в каждом районе. Если спрос на товар и предложение от фермеров есть, значит, это необходимо».