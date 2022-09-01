Конфликт на автотрассе — не повод махать оружием

Со «стволом» на большую дорогу…

Широкий резонанс получил недавний дорожный инцидент в Вурнарском районе. На видео, гуляющем по интернету, крепкий пожилой мужчина пытается проникнуть в салон автомобиля, куда его не пускают. При этом в один момент, в качестве аргумента, достает травматическое оружие — 4-зарядную «Осу» — и направляет его на водителя.

Это весьма серьезный «ствол», уважаемый за свои «убойные» характеристики. Дальше на уровне словесного выяснения отношений вопрос улаживается, после чего «оруженосец» с другим мужчиной садятся в свой автомобиль и уезжают.

Тут начинается вторая часть этого драматического триллера. Во-первых, в автомобиле, на который попытался «наехать» неизвестный на тот момент мужчина, ехала съемочная группа регионального филиала российского телевидения. Оператор ГТРК был одним из тех, кто успокоил агрессивного водителя. Был в микроавтобусе и представитель популярного интернет-ресурса. Как итог — очень сильный резонанс и быстрая реакция правоохранителей.

Водителя с пистолетом та же съемочная группа обнаружила в Аликово — у местной поликлиники. Об этом вновь известили полицию, и буяна задержали. Уже через некоторое время пожилой мужчина понял, во что влип — впереди реальная вероятность возбуждения уголовного дела и прощания с разрешением на оружие.

И тут интересный момент — он откуда-то раздобыл личный номер девушки, сделавшей сообщение в полицию, и позже целый день названивал ей с извинениями и раскаяниями. Спрашивается — где он взял этот номер, в той же полиции?..

В МВД по Чувашии нам сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства дорожного конфликта: «Водитель иномарки, угрожавший травматическим пистолетом, был оперативно установлен и доставлен в отделение полиции для разбирательства. После поступления сообщения, указанный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, водитель освидетельствован, состояние опьянения не выявлено. В ходе осмотра иномарки был изъят травматический пистолет, владельцем которого является водитель «Ниссана» — 66-летний житель Вурнарского района. По данному факту в МО МВД России «Вурнарский» проводится проверка в целях установления всех обстоятельств происшествия».

Вне зависимости от исхода — эта история должна дойти до каждого автолюбителя. Всегда важно помнить, что есть закон, и он очень суров.

По нашей информации, причиной инцидента стало то, что человеку с оружием реально создали аварийную ситуацию. И право возмущаться у него было. Но есть установленный законом порядок привлечения к ответственности. Подрезали — снимаем видео с регистратора и идем в полицию писать заявление. Только так. Пока без дистанционных сервисов и прочих госуслуг и народных патрулей. А достал оружие или применил физическую силу — все. Ты уже в лучшем случае — правонарушитель, а вполне вероятно — и преступник. Со всеми вытекающими. Каждый водитель должен помнить: в любой ситуации необходимо сохранять спокойствие и оставаться человеком.

Хотя очевидно, что уровень бескультурья на наших дорогах зашкаливает. Но решать эту проблему надо без эмоций и всем миром. Тут сил полиции не хватит. Безответственное поведение у многих вошло в гены, и менять эту поведенческую модель надо системно и жестко.