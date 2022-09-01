Менеджеры «Росгосстраха» и «Росгосстрах Жизни» — в числе лучших управленцев России

Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и по функциональным направлениям, по мнению представителей профессионального сообщества.

Заместитель генерального директора — финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний. Под управлением Валерия Смирнова компания вошла в топ-5 крупнейших страховщиков жизни, существенно улучшила финансовые показатели, а также подтвердила и повысила рейтинг финансовой надежности и кредитоспособности.

Директор по связям с общественностью СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» Ольга Постоленко заняла лидирующие позиции в рейтинге по функциональному направлению, войдя в топ-3 самых эффективных директоров по общественным и корпоративным связям отрасли страхования.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».

На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2022 года «Росгосстрах» отметит 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания банка «Открытие». Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и банки-партнеры. Надежность страховщика подтверждается рейтингами российских агентств Эксперт РА (ruAA) и НКР (AA.ru). Компания обладает наивысшим уровнем качества услуг клиентского сервиса по версии аналитического центра «БизнесДром». www.rgsl.ru