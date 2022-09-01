Оставаться дома детям порой опасно для жизни…

«Можно я буду здесь жить?»

Сентябрьским вечером в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары сотрудники патрульно-постовой службы привезли 12-летнего мальчика в состоянии опьянения. Когда старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Котякова стала расспрашивать ребенка о доме и маме, из глаз его градом полились слезы. Маму, сказал Денис (имя изменено), он не видел уже несколько дней.

Поверить в такое было сложно, но майор полиции решила проверить, что и как. Вместе с водителем ОП № 1 Александром Карповым, который всегда приходит на выручку «воспитателям в погонах» (потому что во время выездов в так называемые проблемные семьи ситуации бывают разные), они поехали домой к мальчику.

Мама ушла на гулянку

Хотя то, что предстало перед глазами сотрудников полиции, домом назвать трудно. Без Дениса, которого взяли с собой, разыскать в Калининском районе города эту заброшенного вида постройку с дверью нараспашку, не помог бы даже навигатор. Пока Ольга Константиновна пыталась разглядеть что-то в кромешной тьме и включала фонарик на телефоне, Денис мгновенно скрылся внутри дома, каким-то образом ориентируясь без света — видимо, по привычке. По лестнице, сделанной из веревки и подручных материалов, мальчишка ловко взобрался на второй этаж. Когда глаза немного привыкли к темноте, инспектор заметила движение на диване в углу комнаты. «Здесь есть кто-то?» — крикнула она в сторону, откуда раздался звук. «Да!» — откликнулся детский голос. Из-под кучи одеял показался еще один взъерошенный подросток, возрастом немного старше Дениса. Это оказался его брат — 15-летний Андрей. Оба в последний раз ели три дня назад, еще больше времени не видели свою маму, злоупотребляющую спиртными напитками. Куда-то пропала, оставив сыновей одних в доме без света, газа, с протекающей крышей, без возможности позвонить ей. От такой картины и у немало повидавшего за 15 лет службы инспектора затряслись руки. «В социальный центр поедем?» — спросила она у Андрея, и тот с радостью вскочил, спешно натягивая на себя легкую, не по сезону, грязную одежду и такую же обувь. Ничего теплого у братьев не было, даже носков, так и пришлось забирать ребят, которые готовы были ехать куда угодно, лишь бы больше не голодать и не мерзнуть.

На сборы у самостоятельных мальчишек ушло меньше минуты. Андрея полицейские отвезли в социально-реабилитационный центр, а Дениса — в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Чувашии. Сюда по решению суда обычно помещают детей и подростков после того, как комплекс обычных профилактических мер исчерпан, но для Дениса сделали исключение: его просто нельзя было оставлять дома… Он и сам после приветливого приема сотрудников центра, сытного обеда, гигиенических процедур и уютной обстановки все спрашивал, точно ли ему можно пожить здесь, и повторял, что не хочет никуда уходить.

Сейчас сотрудник ПДН планирует выйти с ходатайством в суд, чтобы у Дениса была возможность остаться здесь на месяц, пока будет решаться вопрос с матерью братьев. После такого вопиющего факта вряд ли безответственной женщине удастся сохранить права на детей. К слову, даже сутки спустя «кукушка» так и не объявилась.

Пожить в человеческих условиях

У другого подопечного центра — семилетнего Стаса из Новочебоксарска — мама была лишена родительских прав четыре года назад, но и отец не справляется с его воспитанием. Здесь тоже не все благополучно с жилищными условиями: семья впятером ютится в крохотной, в 12 квадратных метров, комнате, и Стас постоянно сбегает из дома. Только нынешним летом малец уходил без спросу уже 8 раз, в июне 2022 года был поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а затем помещен в ЦВСНП. Причина не только в «самоволках» — злостный школьный прогульщик стал воровать велосипеды и где что плохо лежит.

«В центре такие дети иногда впервые имеют возможность пожить в нормальных, человеческих условиях, поиграть, порисовать, посмотреть кинофильмы на большом экране», — говорит руководитель ЦВСНП, майор полиции Василий Павлов. Здесь действительно не изолятор или тюрьма в привычном понимании. В этом убедились и судьи, которых пригласил сюда представитель Общественного совета при МВД по Чувашии Роман Ефимов. По инициативе общественника здесь прошло совещание с участием представителей городских и районных служителей Фемиды. «Решение о помещении детей и подростков в ЦВСНП принимается судом, и нам хотелось, чтобы судьи сами увидели, в каких условиях пребывают здесь несовершеннолетние», — рассказал Роман Вячеславович. Иногда дети преступают закон, чтобы просто привлечь внимание взрослых, не осознавая всех последствий своих поступков. В центре все построено именно на индивидуальной работе с каждым из воспитанников, и этого внимания, тепла и заботы иногда бывает достаточно для того, чтобы ребенок понял: в жизни много дорог, и всегда есть выбор…