«Росгосстрах»: пик автоугонов в 2022 году пришелся на июль

Пессимистичные прогнозы страховщиков, предсказывавших еще в начале весны рост количества угонов на фоне сформировавшегося дефицита автомобилей и запасных частей, похоже, начинают сбываться. Статистика компании «Росгосстрах» показывает, что июль стал пиковым месяцем этого года по активности автокриминала. Количество хищений в этом месяце на 30% превысило показатели января, в течение полугода удерживавшего «пальму первенства». Всего же на три летних месяца 2022 года приходится 41% угонов автомобилей, застрахованных в «Росгосстрахе». В прошлом году летом компанией было зарегистрировано 29% заявлений о хищении машин.

Предпочтения угонщиков при этом кардинально не поменялись. На лидирующих позициях среди похищенных остаются кроссоверы южнокорейских и японских марок. В июне-августе больше всего страховых событий по риску «угон» специалисты «Росгосстраха» зафиксировали с автомобилями марки Hyundai (модели Santa Fe, Tucson, Creta), Kia (Sorento Prime), Mitsubishi (Outlander). Примечательно, что вырос спрос у преступников и на российские УАЗы — минувшим летом количество похищенных автомобилей этой марки приблизилось к показателям лидеров антирейтинга.

Три летних месяца изменили и карту наиболее опасных в плане угона регионов страны. Больше всего машин с полисами каско «Росгосстраха» в июне-августе похищали в Москве, на втором месте — Московская область и лишь на третьем — Санкт-Петербург, в течение последних лет стабильно считавшийся сосредоточением автокриминала. Впрочем, в целом по году северная столица все еще остается лидером по количеству похищенных в России автомобилей, на нее приходится четверть всех угонов, зарегистрированных старейшим страховщиком страны в 2022 году.

При этом стоит отметить, что даже с учетом возросшей в третьем квартале активности угонщиков до показателей прошлого года они, к счастью, не дотягивают. Количество похищенных автомобилей в январе-августе 2022 года на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, подчеркивают в «Росгосстрахе».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru