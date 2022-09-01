«Тракторные заводы» осваивают производство дорожно-строительной техники

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Совместное предприятие концерна «Тракторные заводы» и АО «Концерн «Уралвагонзавод» планирует занять солидную долю объема российского рынка дорожно-строительной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии.
Это предприятие, именуемое еще и как производственная компания «Челябинский тракторный завод», запустило линию по сборке дорожно-строительной техники и начало отправку машин потребителям. Серийные тракторы уже уехали в Красноярский край для нужд ГУФСИН, а четыре болотоходные модели будут трудиться в компании «Норильсктрансгаз». Все работы по подготовке производства и трудоустройству сотрудников в компанию были завершены в августе, что позволило оперативно запустить сборку техники и начать отправку готовой продукции потребителям уже в сентябре этого года.
«Ожидается, что до конца года в ПК «ЧТЗ» будет налажен ритмичный и стабильный выпуск техники. В планах руководства компании — занять солидную часть объема российского рынка дорожно-строительной техники легкого и среднего класса уже в 2023 году», — сообщил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Опубликовано: 21 сентября 2022 г.


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