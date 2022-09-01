Капремонт «болгарского дома» получилось сделать раньше срока

Жильцы не остались в стороне

В доме № 30 по улице Хевешской в Чебоксарах идет благоустройство придомовых территорий и капитальный ремонт фасадов. Проведение работ сразу по двум программам стало возможным благодаря неравнодушным жителям дома, поэтому двор и дом получат комплексное благоустройство уже в этом году.

По поручению главы администрации Чебоксар Дениса Спирина все структурные подразделения горадминистрации проводят синхронизацию тех программ, которые реализуются в республике. И дом на Хевешской — яркий пример этой работы. Здесь совмещены сразу две программы: первая — благоустройство дворовой территории, вторая — республиканская программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Во дворе дома уже отремонтированы проезжая часть, тротуары, подходы к подъездам. Сейчас подрядная организация, определенная Фондом капитального ремонта, проводит работы по утеплению, декоративной штукатурке и покраске фасада и балконов, а также меняет окна в подъездах. По словам руководителя фирмы-подрядчика Андрея Сергеева, 80% работ уже выполнено, и к концу октября при благоприятных погодных условиях все они будут завершены.

К сожалению, у этого дома тонкие стены, и жильцы частенько жаловались на холод в квартирах, особенно осенью и зимой. По словам директора Управления жилищным фондом города Чебоксары Андрея Шестакова, фактически ремонт фасада и утепление дома были предусмотрены программой только в 2042 году. Учитывая проблему температурного режима, на муниципальной комиссии по переносу сроков рассмотрели возможность проведения капитального ремонта в более ранний срок. Однако сразу решить этот вопрос не получилось, потому что собираемость взносов на капремонт по дому была порядка 80%.

Люди этот момент учли: на сегодняшний день по дому собираемость взносов на капремонт составляет почти 100%. «Надо поблагодарить жильцов за активную позицию в этом вопросе, потому что многое зависело от них. Это позволило включить дом в программу работ на 2022 год», — отметил Андрей Шестаков.

Инициативность и заинтересованность жильцов позволила также включить дом в проект по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». Директор Управления городским жилфондом подчеркнул, что все работы подрядчиком на благоустройстве ведутся качественно и согласно сроку. Хотя были некоторые проблемные моменты. Например, два подъезда находятся на уровне дороги, и было сложно решить вопрос с отводом воды от подъезда. Пришлось даже использовать водоотводные лотки, которые не были предусмотрены проектом.